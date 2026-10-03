Kakvo će biti danas vrijeme?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini se očekuje umjeren do pojačan južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 27, a u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno vedro, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac minus jedan, Šipovo nula, Ribnik i Rudo dva, Foča i Srebrenica tri, Bileća, Gacko, Višegrad i Tuzla četiri, Banjaluka, Prijedor, Srbac, Han Pijesak, Mrkonjić Grad, Novi Grd, Bihać i Bjelašnica pet, Bijeljina, Doboj, Kalinovik, Čemerno i Sarajevo šest, Kneževo sedam, Zvornik osam, Gradačac 12, Trebinje 13, te Mostar 16 stepeni Celzijusovih.