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Kakvo će biti danas vrijeme?

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03.10.2026 08:24

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Какво ће бити данас вријеме?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini se očekuje umjeren do pojačan južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 27, a u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno vedro, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac minus jedan, Šipovo nula, Ribnik i Rudo dva, Foča i Srebrenica tri, Bileća, Gacko, Višegrad i Tuzla četiri, Banjaluka, Prijedor, Srbac, Han Pijesak, Mrkonjić Grad, Novi Grd, Bihać i Bjelašnica pet, Bijeljina, Doboj, Kalinovik, Čemerno i Sarajevo šest, Kneževo sedam, Zvornik osam, Gradačac 12, Trebinje 13, te Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

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