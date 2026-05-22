Tvoje dobro jutro: Jutro po vašoj mjeri

ATV

22.05.2026 16:03
Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Od subote, 23. maja, u našem programu uživajte u potpuno novom konceptu vikend jutarnjeg druženja 'Tvoje dobro jutro', u kojem će sjajni tandem, Verica Kalaba i Vanja Mišić, otvoriti teme koje opuštaju, zabavljaju, izmamljuju osmijeh, informišu o važnim dešavanjima iz svijeta kulture, mode, filmske i muzičke industrije, zdravlja, novih i starih tehnologija.

Donosiće priče koje griju dušu, otkrivaju naše najdublje emocije, posebne ljude. Vodiće vas na začudna mjesta. Smijaće se sa vama. Dijeliti sa vama one trenutke kada uz mirisnu kafu ili posebnu čajnu notu punite baterije za odličan vikend! A ono što morate znati – neće biti u tom druženju teških tema, politike ili onih pitanja i odgovora od kojih boli glava.

'Već dugo maštamo o ovakvom vikend druženju, kojem ćemo naše gledaoce zabaviti i odvesti u svijet gdje se odmara duša, i stavljaju pomalo 'ružičaste naočari'. Posebno ćemo pažnju obratiti na teme koje interesuju i mlađe generacije, ali i interesantne teme od kulture, preko muzike i filma, zdravlja, gastronomije, književnosti,... I to sa svih meridijana. Naročito smo srećne što radimo zajedno i što ćemo moći da našu publiku opijemo posebnom energijom, radošću i prirediti im pravo uživanje u vikend jutru', kaže urednica Verica Kalaba.

Zato budite sutra sa nama od 8 časova i 30 minuta i uživajte u programu po vašoj mjeri – Hajde da se zajedno učimo ljepoti življenja!

