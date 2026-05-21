Narod priča: Porodica Banović

Biljana nas ovog petka vodi u Kneževo, opštinu koju krase vrijedni ljudi, svjež planinski vazduh, čiste rijeke i prostrani pašnjaci.

Upravo na tim pašnjacima ovčarstvo nije samo posao, već istinski način života. Naša Biljana Stokić posjetila je selo Vlatkovići i donijela jednu upravo takvu, toplu ljudsku priču. Upoznaćemo sedmočlanu porodicu Banović, koja s ljubavlju čuva svoje stado, ali i dugu tradiciju ovog kraja.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.