Bitno: O borcima, pravima i reviziji

22.05.2026 15:11
Битно: О борцима, правима и ревизији
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o borcima, pravima i reviziji.

Šta donosi novi Zakon o pravima boraca? Ko dobija veći borački dodatak? Ko prvi put stiče nova prava? Šta znače revizija, jedinstvena evidencija i nove boračke legitimacije?

Za ‘Bitno’ govore: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Radislav Dončić, poslanik Narodnog fronta u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

