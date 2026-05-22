Muškarac u Hrvatskoj ostao bez 16.000 evra zbog lažnog SMS-a

22.05.2026 15:54

Мушкарац у Хрватској остао без 16.000 евра због лажног СМС-а
Muškarac iz Solina ostao je bez 16.000 evra nakon što je nasjeo na lažnu SMS poruku za koju je vjerovao da mu ju je poslala banka.

Kako je saopštila PU splitsko-dalmatinska, 38-godišnjak je otvorio link iz poruke i unio tražene podatke, nakon čega mu je novac skinut s bankovnog računa.

Slučaj je policiji prijavljen 21. maja, a u toku je kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašao počinilac.

Policija upozorava da su ovakve prevare prisutne još od aprila te da se građanima šalju lažne SMS poruke s ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka.

Riječ je o takozvanim “smišing” prevarama u kojima prevaranti šalju linkove koji vode na lažne stranice ili zlonamjerne aplikacije.

Nakon što građani unesu podatke za internet bankarstvo ili sigurnosne kodove, prevaranti mogu pristupiti računima i prebacivati novac.

Iz policije savjetuju građane da ne otvaraju sumnjive linkove i da nikada ne unose bankovne podatke na neprovjerenim stranicama.

U slučaju sumnjivih poruka preporučuju da građani odmah kontaktiraju banku i policiju.

(Crna-Hronika)

