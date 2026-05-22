Nedić u finalu čelendžera u Istanbulu

Dvadesetdvogodišnji Dobojlija, prvi put u karijeri igraće u finalu jednog " Čelendžer" turnira .

U Istanbulu, na " Čelendžeru" iz serije 75, Nedić je danas u dva seta, dobio Italijana Franka Agamenonea, 6:4 i 6:2.

Rival u finalu u borbi za prvu ATP Čelendžer titulu, biće mu bolji iz duela Čeha Hineka Bartona i Davida Sančiza iz Španije.

Plasmanom u finale, Nedić je već osigurao 44 boda, što će mu dosta popraviti plasman na ATP listi. Trenutno je na 277. poziciji. Trijumfom u finalu, osvojio bi 75 bodova i novčanu nagradu od 17 hiljada dolara.