Teška nesreća u BiH: Tri osobe završile u bolnici nakon sudara

Danas se kod Čitluka dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali Audi Q8 i Mercedes Sprinter, a tri osobe su zadobile teške tjelesne povrede.
Nesreća se dogodila oko 13:50 sati na skretanju za Krehin Gradac i Čitluk.
Kako je potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, Audijem je upravljao A.Ć. (31), dok je za volanom Mercedesa bio I.P. (29.). U Mercedesu se nalazio i suvozač B.Š. (32).
Sva trojica nakon nesreće prevezena su u Centar urgentne medicine SKB Mostar gdje su im konstatovane teške tjelesne povrede.
