Sudar kamiona i policijskog automobila

U sarajevskom naselju Stup, u ulici Kurta Šorka, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je teretno vozilo udarilo policijski automobil.

Na mjestu događaja intervenisali su službenici policije, a saobraćaj je bio otežan.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o okolnostima pod kojima je došlo do sudara.

Policija obavlja uviđaj nakon kojeg će biti poznato više detalja.