Alen Mehović uhapšen u akciji "Kvoter" sproveden u Tužilaštvo

Alen Mehović iz Istočnog Sarajeva koji je uhapšen u akciji "Kvoter" sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

Policija je u akciji "Kvoter" na području Istočnog Novog Sarajeva pronašla više od kilogram heroina i 7.280 KM, te uhapsila muškarca čiji su inicijali A.M, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Sokocu, a uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo izvršen je pretres stana koji koristi navedeni i tom prilikom je pronađeno 1230 grama heroina i 7.280 KM.

"Nakon dokumentovanja predmeta lice A.M. će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, danas biti predato tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo u dalju nadležnost i postupanje", navode iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.