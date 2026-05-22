U Banjaluci uhapšena dva momka iz Čelinca: Smeta im postupanje policije, a ne smeta što voze pijani!

Svakodnevno smo svjedoci teških saobraćajnih nezgoda, koje često završe najtragičnijim ishodom. Svakako, jedan od vodećih uzroka nezgoda je alkohol i vožnja u pijanom stanju.

Tako su preksinoć, kao skoro i svaku prethodnu noć, banjalučki policajci imali pune ruke posla zbog pijanih vozača. Jedan je uhapšen, a priveden je i "suvozač".

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode lice P.T. i D.Ć. oba iz Čelinca, zbog počinjenog prekršaja iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru. Policijski službenici su u Banjaluci kontrolisali putničko vozilo marke „BMW“ kojim je upravljalo lice P.T., a lice D.Ć. je bilo suvozač. Prilikom kontrole navedena lica su ometala policijske službenike u obavljanju službene radnje, te se oglušila na zakonito izdato naređenje policijskih službenika", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Sve je počelo, kako jedan od privedenih tvrdi, kada je "kroz prozor auta" drugom vozaču dobacio "Kako to voziš?". Ubrzo se ispostavilo su to bili uniformisani policajci u neobilježenom vozilu koji su ih potom i zaustavili. Jedan od privedenih, za Crnu-hroniku se žalio na postupanje policije, a smetalo mu je, kako kaže, što je policajac prema njima "nastupio agresivno".

Ono što mu nije smetalo jeste što je njegov kolega vozio sa sa 1,25 promila.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica P.T. utvrđeno je prisustvo od 1,25 g/kg, a kod lica D.Ć. prisustvo od 1,44 g/kg alkohola u organizmu. Protiv lica P.T. će biti pokrenut prekršajni postupak i zbog počinjenog prekršaja iz člana 174. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz policije.

Cijeli slučaj završio je, kako to obično biva, na društvenim mrežama, gdje je jedan objavljen snimak koji je napravio jedan od privedenih. Na snimku, on kaže da su "oni vozili BMW", te kako ih je policija zaustavila sa "fordom".

"Oni hoće nama pišu kaznu", čuje se na snimku. Ispod snimka mogli su se pročitati i broji komentari koji većinom podržavaju policiju u sankcionisanju ovakvog ponašanja.

"Kad neko moli za šamar", "Kako se ponašate, trebalo vas je odmah hapsiti. Svaka druga policija bi vas namlatila i odvela", "E kako je ovakve Brozova milicija za kratko vrijeme resetovala i vraćala na fabrička", "Probaj se u Italiji raspravljati sa karabinjerima", "Ni on ne zna šta priča, još čovjek snima", "I policija trpi svašta", "Ma nek si vozio BMV to je bitno", samo su neko od komentara.

Nakon privođenja obojica su odvedena na triježnjenje u Zalužane.