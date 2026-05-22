Logo
Large banner

U Banjaluci uhapšena dva momka iz Čelinca: Smeta im postupanje policije, a ne smeta što voze pijani!

Autor:

ATV
22.05.2026 10:44

Komentari:

6
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Svakodnevno smo svjedoci teških saobraćajnih nezgoda, koje često završe najtragičnijim ishodom. Svakako, jedan od vodećih uzroka nezgoda je alkohol i vožnja u pijanom stanju.

Tako su preksinoć, kao skoro i svaku prethodnu noć, banjalučki policajci imali pune ruke posla zbog pijanih vozača. Jedan je uhapšen, a priveden je i "suvozač".

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode lice P.T. i D.Ć. oba iz Čelinca, zbog počinjenog prekršaja iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru. Policijski službenici su u Banjaluci kontrolisali putničko vozilo marke „BMW“ kojim je upravljalo lice P.T., a lice D.Ć. je bilo suvozač. Prilikom kontrole navedena lica su ometala policijske službenike u obavljanju službene radnje, te se oglušila na zakonito izdato naređenje policijskih službenika", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Sve je počelo, kako jedan od privedenih tvrdi, kada je "kroz prozor auta" drugom vozaču dobacio "Kako to voziš?". Ubrzo se ispostavilo su to bili uniformisani policajci u neobilježenom vozilu koji su ih potom i zaustavili. Jedan od privedenih, za Crnu-hroniku se žalio na postupanje policije, a smetalo mu je, kako kaže, što je policajac prema njima "nastupio agresivno".

Ono što mu nije smetalo jeste što je njegov kolega vozio sa sa 1,25 promila.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica P.T. utvrđeno je prisustvo od 1,25 g/kg, a kod lica D.Ć. prisustvo od 1,44 g/kg alkohola u organizmu. Protiv lica P.T. će biti pokrenut prekršajni postupak i zbog počinjenog prekršaja iz člana 174. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz policije.

Cijeli slučaj završio je, kako to obično biva, na društvenim mrežama, gdje je jedan objavljen snimak koji je napravio jedan od privedenih. Na snimku, on kaže da su "oni vozili BMW", te kako ih je policija zaustavila sa "fordom".

"Oni hoće nama pišu kaznu", čuje se na snimku. Ispod snimka mogli su se pročitati i broji komentari koji većinom podržavaju policiju u sankcionisanju ovakvog ponašanja.

"Kad neko moli za šamar", "Kako se ponašate, trebalo vas je odmah hapsiti. Svaka druga policija bi vas namlatila i odvela", "E kako je ovakve Brozova milicija za kratko vrijeme resetovala i vraćala na fabrička", "Probaj se u Italiji raspravljati sa karabinjerima", "Ni on ne zna šta priča, još čovjek snima", "I policija trpi svašta", "Ma nek si vozio BMV to je bitno", samo su neko od komentara.

Nakon privođenja obojica su odvedena na triježnjenje u Zalužane.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čelinac

hapšenje

vozio pijan

Banjaluka

Alkohol

Komentari (6)
Large banner

Pročitajte više

Даријо Корићанац Бањалучанин нестао на подручју Влашића код Травника

Društvo

Pronađen Darijo Korićanac, okolnosti nestanka pod lupom policije

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Nestala djevojčica Elena (12) iz Kačareva: Ponijela ranac za školu, od sinoć je nema

3 h

0
Здравствени систем у Српској

Republika Srpska

Zadovoljavajući kvalitet zdravstvenih usluga u Srpskoj

4 h

0
Хероин

Hronika

Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

4 h

0

Više iz rubrike

Хероин

Hronika

Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

4 h

0
Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

Hronika

Potresni detalji istrage: Tijelo Aleksandra Nešovića Baje paljeno prije nego što je zaliveno betonom

15 h

1
Полиција Републике Српске / Увиђај

Hronika

Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio u kanalu

15 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Brat i sestra iz BiH stradali nakon što je požar zahvatio njihov stan u Beču

18 h

0

  • Najnovije

14

05

Minić: Ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene

13

57

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač škode

13

42

Gradiška: Sastanak o funkcionisanju carinskog terminala i novog prelaza

13

31

Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

13

27

Putin spreman da okonča rat – poznato i do kada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner