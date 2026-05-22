Pronađen Darijo Korićanac, okolnosti nestanka pod lupom policije

Ognjen Matavulj
22.05.2026 10:40

Даријо Корићанац Бањалучанин нестао на подручју Влашића код Травника
Foto: Društvene mreže

Darijo Korićanac iz Banjaluke, koji je nestao 19. maja, pronađen je živ i zdrav na području Babanovca na Vlašiću, potvrđeno je za ATV.

Muamer Karadža, portparol MUP-a Srednje-bosanskog kantona, kaže za ATV da su Korićanca u 9.40 časova pronašli policijski službenici PU Travnik.

Dezorjentisan i dehidriran

”On je pronađen živ i zdrav, bez vidljivih povreda. Djelovao je malo dezorjentisano i dehidrirano zbog čega je upućen u Dom zdravlja u Travniku kako bi mu se ukazala adekvatna pomoć”, rekao je Karadža.

U policiji nisu mogli da komentarišu da li u cijelom slučaju ima elemenata bilo kakvog krivičnog djela.

Istražuju se okolnosti nestanka

”Najbitnije je da je nestalo lice pronađeno, ali naravno da će Sektor kriminalističke policije utvrđivati sve okolnosti nestanka”, rekao je Karadža.

Podsjetimo, Korićanac je posljednji put put viđen u svom vozilu u utorak, 19. maja, oko 01.19 iza ponoći na području opštine Kneževo. Vozilo koje je koristio pronađeno je napušteno kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje. U vozilu su zatečeni dokumenti, telefon i druge lične stvari.

