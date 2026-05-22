Izbjegavajte ovaj doručak

Doručak je ono što nam ujutru daje energiju za ostatak dana.

Njime pokrećemo organizam i pripremamo ga za naporne sate koji su pred njim, te je zato ono što unosimo u sebe od velike važnosti.

Neka hrana samo šteti našem zdravlju, a ove namirnice treba izbjegavati ako želite da dan započnete puni energije i bez osjećaja težine u stomaku.

Voćni sokovi i jogurti

Iako na njima piše da su sto posto prirodni, kupovni voćni sokovi prepuni su šećera i aditiva. Ovakav napitak trenutno će vam dati energije, ali vam je i vrlo brzo oduzeti.

Isto tako, kupovni sokovi nemaju veliku nutritivnu vrijednost. Radije posegnite za pravim voćem koje sadrži i vlakna potrebna za regulaciju probave pa ga obogatite kašikom žitarica. Isto važi i za voćne jogurte, pa radije odaberite nezaslađeni probiotik pojačan kriškom prepečenog hljeba i marmelade.

Pekarski proizvodi

Peciva, krofne i ukusni proizvodi od tijesta koje kupujemo u pekari vrlo su ukusni i zasitni, ali ti proizvodi takođe često sadrže velike količine aditiva, soli i šećera, što i nije dobra kombinacija za početak dana, prenosi Krstarica.

Slana peciva zadržavaju vodu u organizmu, a lisnato je tijesto masno, teško probavljivo i siromašno nutritivnim vrijednostima koja su vašem organizmu preko potrebna za normalan rad, piše Glas Srpske

Ako ujutru ne možete bez peciva, odaberite ono od cjelovitih žitarica i premažite ga mliječnim namazom ili maslacem i marmeladom.

"Zidarski" doručak

Zidarski doručak podrazumijeva masnu, tešku i kaloričnu hranu poput pečenih jaja, bijeli hljeb ili masne salame začinjene majonezom ili sličnim namazima.

Osim ako ne radite teški fizički posao, ovakav doručak vašem tijelu zaista nije potreban i ono će ga dugo i teško variti.

Velike količine nezdravih masnoća završitće u obliku masnog tkiva, a vaš organizam neće dobiti sve vitamine, minerale i vlakna koja su mu potrebna.

Volite li ujutru da pojedete jaje, najbolje bi bilo skuvati ga i kombinovati uz krišku prepečenog hleba i čaj.