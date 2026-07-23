Danas su Sveti mučenici iz Nikopolja: Ovo pravilo morate poštovati

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik Svetih četrdeset pet mučenika iz Nikopolja.
U vrijeme opakog cara Likinija, koji vladaše istočnim dijelom Vizantijskog carstva, nastade veliko gonjenje hrišćana.
U Nikopolju Jermenskom javi se carskom namjesniku Lisiju sveti Leontije sa još nekoliko svojih prijatelja i reče mu da su oni hrišćani.
"A gdje je vaš Hristos?", upita ga Lisije. "Ne bi li raspet, i ne umre li?"
Na to mu sveti Leontije odgovori: "Kad znaš da naš Hristos umrije, znaj da i vaskrse iz mrtvih i vaznese se na nebo."
Posle duge prepirke o vjeri, Lisije ih izbi i baci u tamnicu, gdje im nisu davali ni da jedu ni da piju. Međutim, jedna blagorodna hrišćanka Vlasijana donosila im je vodu i dodavala kroz tamnički prozor.
Takođe, anđeo Božiji javio im se u tamnici da ih utješi i ohrabri. Kada je došlo suđenje, Lisiju su se kao obraćeni hrišćani javila i dva tamničara, ali i mnogi drugi - ukupno četrdeset pet njih.
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Sudija ih je sve osudio na smrt, i to tako da im se najprije sjekirom odsijeku ruke i noge, a da zatim budu bačeni u oganj.
Ta grozna kazna bila je doslovno izvršena, a duše svetih mučenika odletjele su Gospodu svome u vječni život. Česno postradaše i carstvo naslijediše trista devetnaeste godine.
Narodni običaji i vjerovanja
Na današnji dan, prema vjerovanju, trebalo bi se sjetiti njihovog života i njihove nepokolebljive vjere. Vjernicima se preporučuje da odu u crkvu i pomole se Hristu Bogu, dok se smatra da na ovaj praznik nikako ne treba kloniti duhom niti se odricati istine i pravednosti, prenosi Kurir.
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