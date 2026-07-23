Hladan tuš za radnike: Poznata kompanija gasi 1.100 radnih mjesta u Njemačkoj

Telekomunikaciona kompanija Telefónica planira gašenje 1.100 radnih mjesta s punim radnim vremenom u Njemačkoj.

Otpuštanje je najavljeno do kraja ove godine u okviru opsežnog programa restrukturiranja.

Prema podacima kompanije, njemačka podružnica španske Telefónica grupe u januaru je imala 6.820 zaposlenih s punim radnim vremenom, što znači da će bez posla ostati približno svaki šesti radnik.

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Kako prenose njemački mediji, zaposlenima su ponuđene otpremnine i drugi programi kako bi se podstakao dobrovoljni odlazak iz kompanije.

Zatvaraju se i poslovnice

Osim smanjenja broja zaposlenih, O2 Telefónica planira da do kraja godine zatvori 60 poslovnica od ukupno oko 800 koliko ih trenutno posluje.

Mjera se odnosi isključivo na poslovnice koje su u vlasništvu kompanije, dok franšizni objekti neće biti obuhvaćeni ovim planom.

Kompanija procjenjuje da će troškovi restrukturiranja iznositi oko 265 miliona evra, za šta su već izdvojena odgovarajuća sredstva.

Dugogodišnji izvršni direktor Markus Has napustio je kompaniju krajem prošle godine.

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Početkom 2026. godine na njegovo mjesto došao je Argelih Hese, koji je preuzeo zadatak da stabilizuje poslovanje i vrati kompaniju na put rasta.

O2 smanjuje zaostatak za konkurencijom

Prema podacima njemačke Savezne mrežne agencije, O2 Telefónica 4G mreža u decembru je pokrivala 88,6 odsto kopnene teritorije Njemačke, dok je 5G mreža bila dostupna na 76,2 odsto teritorije.

Time je kompanija značajno smanjila zaostatak za liderom tržišta, Deutsche Telekomom, čija 4G mreža pokriva 92,5 odsto teritorije, a 5G mreža 87,9 odsto.

Vodafone ima pokrivenost od 91,7 odsto za 4G i 75,7 odsto za 5G mrežu.

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Čime se bavi Telefónica Germany?

Telefónica Germany sa sjedištem u Minhenu, dio je španske Telefónica grupe i jedan je od najvećih telekomunikacionih operatera u Njemačkoj.

Kompanija pruža usluge mobilne telefonije, LTE i 5G mreže, širokopojasnog i kablovskog interneta, fiksne telefonije, kao i IPTV usluge.

(Feniks Magazin)