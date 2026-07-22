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Prijetnja iz Irana: Ako mi ne budemo mogli, neće niko!

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ATV redakcija
22.07.2026 22:02

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Пријетња из Ирана: Ако ми не будемо могли, неће нико!
Foto: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Ukoliko Iran ne bude mogao da prodaje naftu, to neće moći da radi nijedna druga zemlja na Bliskom istoku, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

On je naglasio da nijedna infrastruktura u regiji neće biti bezbjedna ako se ne garantuje bezbjednost Irana.

"U regiji gdje mi ne prodajemo naftu, niko neće prodavati naftu. Ako naša bezbjednost nije osigurana, nijedna infrastruktura neće biti bezbjedna. Bezbjednost moreuza leži u sklanjanju američke vojske. Više puta smo rekli da se situacija u moreuzu neće vratiti u predratno stanje", napisao je Galibaf na "Iksu".

Sukob SAD i Irana nastavljen je 8. jula. Teheran je 12. jula najavio zatvaranje Ormuskog moreuza do okončanja miješanja SAD u dešavanja u regiji.

Sljedećeg dana, američki predsjednik Donald Tramp ponovo je uveo blokadu iranskih luka, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nafta

Hormuški moreuz

Iran

Amerika

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