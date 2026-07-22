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Iran uzvraća Trampu: "Oko za oko"

22.07.2026 22:52

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Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Posle Trampove prijetnje da će SAD bombardovati iranske mostove i elektrane, ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu, oglasio se iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Naša odbrambena doktrina je jasna: oko za oko. Bilo kakva agresija na Iran, uključujući i na našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, takođe će biti smatrani legitimnim metama", poručio je Arakči.

Tramp je danas zaprijetio napadima na iranske mostove i elektrane ako Iran bude nastavio da napada brodove u Ormuskom moreuzu, prenosi Tanjug.

"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", objavio je Tramp na platformi Truth Social.

Tramp je upozorio da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".

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Iran

prijetnje

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