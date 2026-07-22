Iran uzvraća Trampu: "Oko za oko"

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Posle Trampove prijetnje da će SAD bombardovati iranske mostove i elektrane, ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu, oglasio se iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.
"Naša odbrambena doktrina je jasna: oko za oko. Bilo kakva agresija na Iran, uključujući i na našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, takođe će biti smatrani legitimnim metama", poručio je Arakči.
Tramp je danas zaprijetio napadima na iranske mostove i elektrane ako Iran bude nastavio da napada brodove u Ormuskom moreuzu, prenosi Tanjug.
Our defense doctrine is clear: eye for an eye.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026
Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.
Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets.
"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", objavio je Tramp na platformi Truth Social.
Tramp je upozorio da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".
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