Iran uzvraća Trampu: "Oko za oko"

Posle Trampove prijetnje da će SAD bombardovati iranske mostove i elektrane, ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom moreuzu, oglasio se iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Naša odbrambena doktrina je jasna: oko za oko. Bilo kakva agresija na Iran, uključujući i na našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, takođe će biti smatrani legitimnim metama", poručio je Arakči.

Tramp je danas zaprijetio napadima na iranske mostove i elektrane ako Iran bude nastavio da napada brodove u Ormuskom moreuzu, prenosi Tanjug.

Our defense doctrine is clear: eye for an eye.



Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.



Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026

"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", objavio je Tramp na platformi Truth Social.

Tramp je upozorio da će kao odgovor na iranske napade SAD gađati i one mostove i elektrane "koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu".