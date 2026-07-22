Cijene rastu iz dana u dan: Dizel opet premašio 3 KM!

Cijene sirove nafte porasle su za 4% u odnosu na juče, što je rekord u posljednjih šest sedmica. Idemo u korak sa svijetom. Pumpe u Srpskoj redovno su ažurne za vanredne skokove cijena goriva.

Negdje i tri i dvadeset za dizel, ali nigdje ispod tri. Bar mi nismo naišli. Cijene iz dana u dan rastu.

Na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini litar dizela ponovo je premašio tri konvertibilne marke. Zbog rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, stručnjaci upozoravaju da bi gorivo moglo dodatno poskupjeti. Veće cijene na pumpama uvijek znače i skuplji prevoz, ali i novi udar na džepove građana kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga.

Novi talas poskupljenja zabrinuo je, ali nije iznenadio građane Banjaluke.

" Nije za mene nikakvo iznenađenje, sada već dnevno poskupljuje. Sipa se kada se može i koliko se može. Ništa mi tu ne možemo. Poskupi gorivo, a kada pojeftini cijene se ne vraćaju. Do kad ćemo izdržati - vidjećemo.

- Sve jedno drugo vuče. Poskupi gorivo, poskupi struja, poskupe lijekovi, poskupe namirnice, a znate kakav je naš standard.

-Ništa mi tu ne možemo. To će sve biti i još skuplje i još gore", kažu građani.

Cijene goriva mijenjaju se na dnevnom nivou. Trenutna cijena dizela iznosi od tri do tri i 20 konvertibilnih maraka. Loša vijest – na tome se neće zaustaviti. Dobra vijest – zaliha derivata ima dovoljno.

"Ako trenutno pogledamo sve ulazne parametre i rafinerijske cijene od rafinerija u okruženju i veletrgovaca možemo, nažalost, konstatovati da će cijene i dalje biti pod tendencijom rasta. Preko 3,20 KM možemo gotovo sigurno očekivati da će cijene rasti, ali sada ne bi licitirali do kog će iznosa cijene ići jer sve zavisi od daljih dešavanja na Bliskom istoku", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske.

Poskupljenje goriva, kao energenta, neminovno će dovesti do povećanja cijena svih proizvoda, što će dovesti do novog talasa inflacije, s kojim će se građani teško izboriti, ističu ekonomisti.

"S druge strane, imamo i nešto što se zove „lagano povećanje cijena“ da bi trgovci ipak nešto i zaradili. Poskupjelo je gorivo, ali ćemo mi povećati cijene malo više da i mi imamo neki interes. Situacija je takva da je već sad preko 6% inflacija u BiH. Vidjećemo kako će se stvari dalje odvijati jer se trenutno zaista ne može predvidjeti", rekao je Zoran Pavlović, ekonomista.

Najveći problem je što kada jednom krene ciklus povećanja cijena, zbog povećanja cijene energenata, dolazimo u poziciju da kada cijena tih energenata padne, trgovci ne smanje svoje cijene, na šta se potrošači već odavno žale.