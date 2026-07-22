O ovome bruji Hrvatska: Ugostitelj udara dječja kolica drvenom kutijom

Policija je privela ugostitelja Antu Luketu nakon snimka na kojem udara u dječja kolica, dok mještani Primoštena tvrde da su zgroženi.

"Za detalje pitajte policiju, a ja mogu reći da gdje god dođe Ante Luketa, uvijek nastane problem" rekao je za Slobodnu Dalmaciju načelnik Primoštena Stipe Petrina, kada smo ga pitali za uznemirujući snimak na kojem je ugostitelj Ante Luketa nasrnuo na dječja kolica.

Snimak je medijima proslijeđen upravo sa službenog mejla Opštine Primošten.

"Snimak je nastao u subotu, a mi smo ga primili kao službeni prigovor građana. Zato smo ga proslijedili svima, medijima i policiji", tvrdi Petrina.

Policija je nekoliko sati nakon što su mediji objavili snimak incidenta pritvorila Luketu.

„Riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva hitnu provjeru svih okolnosti od nadležnih institucija. Svaki događaj koji je mogao dovesti do ugrožavanja bezbjednosti ljudi mora biti temeljno ispitan, a javnost ima pravo da o tome bude pravovremeno i tačno informisana“, navedeno je u saopštenju Opštine Primošten.

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Podsjetimo, na snimku se vidi vlasnik ugostiteljskog objekta „Rudina“, 71-godišnji Ante Luketa, kako sa dvije drvene reklamne kutije prilazi gostima susjednog restorana i udara u dječja kolica. U trenutku kada muškarac koji je sjedio za stolom ustaje i kreće prema njemu, snimak se prekida.

Nezvanično saznaje ovaj medij da je objavljeni video samo dio dužeg snimka, ali to zasad nisu uspjeli da saznaju ni od Opštine Primošten ni od policije. Još nije poznato ni ko je vlasnik snimka.

Mještani Primoštena sa kojima su razgovarali u srijedu tvrde da su zgroženi snimkom, ali ne i iznenađeni, jer je, kako kažu, riječ o „prgavom čovjeku koji cijeli život pravi probleme“.

"Bio je zaštićen i u onom, kao i u ovom sistemu. Ja sam, kao hrvatski branitelj, užasno ogorčen zbog takvih pojedinaca", rekao je jedan Primoštenac koji je, kao i svi ostali sa kojima su razgovarali, zamolio da ostane anoniman.

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"Postoji duga istorija sukoba, prije svega između Ante Lukete i njegovog brata, koji je takođe ugostitelj. Jedan ima restoran „Rudina“, a drugi „Maestral“" rekao je sljedeći sagovornik i nastavio:

"Ovo na snimku, ipak, nije imalo veze sa svađom dvojice braće, već sa sukobom Lukete sa drugim ugostiteljem, koji ima svoju baštu u uskoj uličici blizu Luketine. To su te malograđanske priče, poput: „Šta ćeš ti meni tu postavljati baštu?“ Takav je to čovjek. Kada vidi goste u nekom drugom restoranu, a ne u svom, onda poludi. Normalnom čovjeku je to neshvatljivo".

Odnos dvojice braće Luketa očigledno je dobro poznata priča u Primoštenu. Ljudi sa kojima smo razgovarali slažu se da je ta porodična frustracija direktno rezultirala divljačkim ponašanjem koje je u utorak, posredstvom snimka, vidjela cijela država.

"Među braćom je uvijek postojao animozitet, ali nije način da svoje frustracije rješavaš na nečijim dječjim kolicima. A šta da je dijete bilo u njima? To traje već godinama, vjerovatno još od podjele imovine koju im je ostavio pokojni otac. Njih dvojica se takmiče ko će više toga prisvojiti u mjestu. Osim tih restorana, posjeduju i okolne kafiće i apartmane. To je priča o tome ko će biti veći šerif u Primoštenu", otkrila je osoba upućena u porodičnu priču, koja je izrazila i sumnju u zakonitost pojedinih dijelova poslovanja obojice braće.

Policija je osumnjičenog muškarca uhapsila odmah nakon što je saznala za događaj i nad njim sprovela kriminalističku istragu. O svim utvrđenim okolnostima biće obaviješteno nadležno državno tužilaštvo, koje će odlučiti o daljim koracima.

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Incident koji je uznemirio mještane i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama još jednom je otvorio pitanje bezbjednosti gostiju u turističkim središtima i odgovornosti svih učesnika u javnom prostoru.

Incident je definitivno bacio sjenku na turističku razglednicu Primoštena, koji je prošle godine ugostio oko 188.000 turista, koji su ostvarili približno 1,31 milion noćenja, čime je zadržao status jedne od najuspješnijih turističkih destinacija u Šibensko-kninskoj županiji.

Kada je riječ o snimcima iz Primoštena, sezona je zapravo počela sasvim lijepo i optimistično. Podsjetimo, u junu je 44-godišnji ribar Dražen Arković skočio u more kako bi spasio delfina iz ribarske mreže.

Nažalost, ovaj drugi snimak proširio se regionom mnogo brže.