Logo

Pijete li šumeće tablete iz marketa? Katastrofa su, a sa suplementima pretjerujete

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 21:28

Komentari:

0
Пијете ли шумеће таблете из маркета? Катастрофа су, а са суплементима претјерујете
Foto: Envato/astrakanimages

Stručnjaci upozoravaju na rizike nekontrolisanog uzimanja suplemenata i objašnjavaju zašto šumeće tablete mogu biti neefikasne.

Kada izgubite zdravlje, izgubili ste sve. Naše tijelo je jedina kuća koju zaista imamo. Možemo posjedovati vikendice, stanove i kuće na različitim mjestima, ali ako ne brinemo o svom tijelu, na kraju možemo završiti okruženi bolničkim krevetima.

Ovim riječima je magistar farmacije, specijalista i doktor nauka Lana Lekić započela gostovanje u podkastu „Zdravlje u fokusu“.

U direktnom razgovoru govorila je o nekontrolisanom uzimanju dodataka ishrani, savjetima nestručnih osoba na društvenim mrežama i greškama koje ljudi svakodnevno prave prilikom uzimanja lijekova i suplemenata.

Zašto se više vjeruje „Slavici sa Instagrama“ nego struci?

Lekićeva je upozorila da je svijest građana o pravilnom uzimanju suplemenata na izuzetno niskom nivou, dok se istovremeno previše povjerenja ukazuje nestručnim osobama koje savjete dijele putem društvenih mreža.

„Završila sam fakultet koji traje šest godina. Nakon toga godinu dana prakse, pa dvije godine specijalizacije, pa doktorat… Godine i godine truda. I onda Slavica objavi na Instagramu: ‘Ovaj suplement je dobar’ i to ljude pokrene da kupe! To me izluđuje. Kažu mi: ‘Pa pouzdana je, ima puno pratilaca’. Pristup suplementaciji mora biti isključivo individualan. Ne postoji treća osoba, osim vašeg ljekara i farmaceuta, koja smije određivati šta vam treba na osnovu detaljnih nalaza krvi.“

Istakla je da se suplementacija mora prilagođavati svakoj osobi pojedinačno i da se ne može zasnivati na preporukama koje su namijenjene širokoj publici.

Šumeće tablete iz supermarketa

Mnogi građani šumeće tablete kupuju u supermarketima, uvjereni da na taj način pomažu organizmu. Lekićeva, međutim, smatra da je riječ o neadekvatnom načinu unošenja hranljivih materija.

„To se zvanično zove dodatak prehrani, ali to je hodajuća katastrofa! Kada uzmete tu šumnu tabletu, vi uopšte ne znate šta je vaš organizam iz nje iskoristio. Naš želudac ima kiselinu koja, kada unesete takav oralni preparat, bukvalno sve uništi. Šumne tablete su potpuno inadekvatan način isporuke nutrijenata.“

Prema njenim riječima, potrošači često ne znaju u kojoj mjeri je organizam iskoristio sastojke iz preparata koji su unijeli.

Greške prilikom uzimanja željeza

Jedna od najčešćih grešaka jeste istovremeno uzimanje više različitih tableta. Posebno je ukazala na kombinovanje preparata željeza sa lijekovima za zaštitu želuca, kafom, čajem ili mlijekom.

Kada je riječ o lijekovima za zaštitu želuca i preparatima željeza, navela je da između njihovog uzimanja mora postojati vremenski razmak.

„Lijek za zaštitu želuca i željezo se moraju razdvojiti najmanje četiri sata! Ako ih popijete zajedno, ne d‌jeluje ni zaštita ni željezo.“

Željezo, kako je objasnila, ne bi trebalo uzimati uz kafu, mlijeko ili čaj. Preporučuje se uzimanje na prazan želudac i u kombinaciji sa vitaminom C, kako bi se omogućila odgovarajuća apsorpcija.

Grč u nozi može biti znak nedostatka magnezijuma

Govoreći o magnezijumu, Lekićeva je navela da ga je zbog kvaliteta savremene ishrane teško u dovoljnoj količini unijeti isključivo hranom. Upozorila je i da ljudi često zanemaruju simptome koji mogu ukazivati na njegov nedostatak.

„Pacijenti kažu: ‘Ma, samo me malo hvata grč u mišiću na nozi’. Ali, koji je naš najveći i najvažniji mišić? Srce! Mene ne brine taj mišić u nozi, on je samo površinski simptom i alarm da ćete imati problem sa srcem jer nemate dovoljno magnezijuma. Mi stalno liječimo simptome, a ne uzrok.“

Prema njenim riječima, grčevi u mišićima ne bi trebalo da se posmatraju samo kao prolazna neprijatnost, već kao mogući signal da u organizmu postoji određeni nedostatak.

Veliki broj operacija žučne kese

Lekićeva se osvrnula i na iskustvo tokom boravka na odjeljenju abdominalne hirurgije, gdje je, kako je navela, uočila veliki broj operacija uklanjanja žučne kese zbog kamenaca.

„Bilo mi je nevjerovatno – 20 operacija dnevno, vađenje žučne kese zbog kamenaca! Pacijente voze kao na traci. Zašto? Zbog prekomjerne, nasumične suplementacije (poput nekontrolisanog uzimanja kalcijuma i vitamina D koji se onda talože) i vode koju pijemo, a koja je puna svega. Stalno rješavamo posljedice, a niko ne pita šta je uzrok.“

Ona je nekontrolisano uzimanje pojedinih suplemenata, među kojima su kalcijum i vitamin D, povezala sa mogućnošću njihovog taloženja u organizmu.

Suplementi nisu zamjena za zdrav život

Na kraju razgovora poručila je da suplementi mogu biti samo dodatna podrška organizmu, ali ne i zamjena za lijekove, pravilnu ishranu, kvalitetan san i fizičku aktivnost.

„Suplementi su dodaci, podrška na putu zdravlja, a ne zamjena za lijek, dobar san, hranu ili fizičku aktivnost. Ako počnete pretjerivati na svoju ruku, možete biti samo još bolesniji“, zaključuje dr. sc. Lana Lekić.

Prije uzimanja novih vitamina ili drugih dodataka ishrani potrebno je uraditi odgovarajuće laboratorijske analize. To podrazumijeva kompletnu i diferencijalnu krvnu sliku, provjeru nivoa željeza i feritina, kao i analizu stanja jetre.

Tek na osnovu rezultata i nakon konsultacija sa ljekarom ili farmaceutom trebalo bi odrediti da li je suplementacija potrebna i koji preparati odgovaraju konkretnoj osobi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

suplementi

zdravlje

šumeće tablete

Komentari (0)

Više iz rubrike

Крупни план жене којој се у медицинском окружењу прегледа грло помоћу шпатуле за језик.

Zdravlje

Promjene na jeziku koje ne smijete ignorisati: Mogu ukazivati na ozbiljne bolesti

10 h

0
Кафа

Zdravlje

Koliko šoljica kafe dnevno je bezbjedno za zdravlje?

12 h

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Zdravlje

Krvoločni tropski virus stigao u Evropu, simptomi su jezivi

13 h

0
Спавање је природно, периодично и физиолошки реверзибилно стање умањене будности, које карактеришу смањена перцепција и реаговање на спољашње дражи.

Zdravlje

Zašto sve više ljudi ima problem sa spavanjem?

1 d

0

  • Najnovije

21

28

Pijete li šumeće tablete iz marketa? Katastrofa su, a sa suplementima pretjerujete

21

15

Umrla majka Dragana Stojkovića Piksija

21

07

Objava Džejle Ramović uzburkala mreže: Ko je muškarac sa snimka?

20

58

Nova studija povezuje zagađeni vazduh s Parkinsonovom bolešću

20

49

Jedan kapiten 204, drugi 56 kilograma: "Debeli" i "Mršavi" nastavili tradiciju u Laktašima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima