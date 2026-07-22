Pijete li šumeće tablete iz marketa? Katastrofa su, a sa suplementima pretjerujete

Kada izgubite zdravlje, izgubili ste sve. Naše tijelo je jedina kuća koju zaista imamo. Možemo posjedovati vikendice, stanove i kuće na različitim mjestima, ali ako ne brinemo o svom tijelu, na kraju možemo završiti okruženi bolničkim krevetima.

Ovim riječima je magistar farmacije, specijalista i doktor nauka Lana Lekić započela gostovanje u podkastu „Zdravlje u fokusu“.

U direktnom razgovoru govorila je o nekontrolisanom uzimanju dodataka ishrani, savjetima nestručnih osoba na društvenim mrežama i greškama koje ljudi svakodnevno prave prilikom uzimanja lijekova i suplemenata.

Zašto se više vjeruje „Slavici sa Instagrama“ nego struci?

Lekićeva je upozorila da je svijest građana o pravilnom uzimanju suplemenata na izuzetno niskom nivou, dok se istovremeno previše povjerenja ukazuje nestručnim osobama koje savjete dijele putem društvenih mreža.

„Završila sam fakultet koji traje šest godina. Nakon toga godinu dana prakse, pa dvije godine specijalizacije, pa doktorat… Godine i godine truda. I onda Slavica objavi na Instagramu: ‘Ovaj suplement je dobar’ i to ljude pokrene da kupe! To me izluđuje. Kažu mi: ‘Pa pouzdana je, ima puno pratilaca’. Pristup suplementaciji mora biti isključivo individualan. Ne postoji treća osoba, osim vašeg ljekara i farmaceuta, koja smije određivati šta vam treba na osnovu detaljnih nalaza krvi.“

Istakla je da se suplementacija mora prilagođavati svakoj osobi pojedinačno i da se ne može zasnivati na preporukama koje su namijenjene širokoj publici.

Šumeće tablete iz supermarketa

Mnogi građani šumeće tablete kupuju u supermarketima, uvjereni da na taj način pomažu organizmu. Lekićeva, međutim, smatra da je riječ o neadekvatnom načinu unošenja hranljivih materija.

„To se zvanično zove dodatak prehrani, ali to je hodajuća katastrofa! Kada uzmete tu šumnu tabletu, vi uopšte ne znate šta je vaš organizam iz nje iskoristio. Naš želudac ima kiselinu koja, kada unesete takav oralni preparat, bukvalno sve uništi. Šumne tablete su potpuno inadekvatan način isporuke nutrijenata.“

Prema njenim riječima, potrošači često ne znaju u kojoj mjeri je organizam iskoristio sastojke iz preparata koji su unijeli.

Greške prilikom uzimanja željeza

Jedna od najčešćih grešaka jeste istovremeno uzimanje više različitih tableta. Posebno je ukazala na kombinovanje preparata željeza sa lijekovima za zaštitu želuca, kafom, čajem ili mlijekom.

Kada je riječ o lijekovima za zaštitu želuca i preparatima željeza, navela je da između njihovog uzimanja mora postojati vremenski razmak.

„Lijek za zaštitu želuca i željezo se moraju razdvojiti najmanje četiri sata! Ako ih popijete zajedno, ne d‌jeluje ni zaštita ni željezo.“

Željezo, kako je objasnila, ne bi trebalo uzimati uz kafu, mlijeko ili čaj. Preporučuje se uzimanje na prazan želudac i u kombinaciji sa vitaminom C, kako bi se omogućila odgovarajuća apsorpcija.

Grč u nozi može biti znak nedostatka magnezijuma

Govoreći o magnezijumu, Lekićeva je navela da ga je zbog kvaliteta savremene ishrane teško u dovoljnoj količini unijeti isključivo hranom. Upozorila je i da ljudi često zanemaruju simptome koji mogu ukazivati na njegov nedostatak.

„Pacijenti kažu: ‘Ma, samo me malo hvata grč u mišiću na nozi’. Ali, koji je naš najveći i najvažniji mišić? Srce! Mene ne brine taj mišić u nozi, on je samo površinski simptom i alarm da ćete imati problem sa srcem jer nemate dovoljno magnezijuma. Mi stalno liječimo simptome, a ne uzrok.“

Prema njenim riječima, grčevi u mišićima ne bi trebalo da se posmatraju samo kao prolazna neprijatnost, već kao mogući signal da u organizmu postoji određeni nedostatak.

Veliki broj operacija žučne kese

Lekićeva se osvrnula i na iskustvo tokom boravka na odjeljenju abdominalne hirurgije, gdje je, kako je navela, uočila veliki broj operacija uklanjanja žučne kese zbog kamenaca.

„Bilo mi je nevjerovatno – 20 operacija dnevno, vađenje žučne kese zbog kamenaca! Pacijente voze kao na traci. Zašto? Zbog prekomjerne, nasumične suplementacije (poput nekontrolisanog uzimanja kalcijuma i vitamina D koji se onda talože) i vode koju pijemo, a koja je puna svega. Stalno rješavamo posljedice, a niko ne pita šta je uzrok.“

Ona je nekontrolisano uzimanje pojedinih suplemenata, među kojima su kalcijum i vitamin D, povezala sa mogućnošću njihovog taloženja u organizmu.

Suplementi nisu zamjena za zdrav život

Na kraju razgovora poručila je da suplementi mogu biti samo dodatna podrška organizmu, ali ne i zamjena za lijekove, pravilnu ishranu, kvalitetan san i fizičku aktivnost.

„Suplementi su dodaci, podrška na putu zdravlja, a ne zamjena za lijek, dobar san, hranu ili fizičku aktivnost. Ako počnete pretjerivati na svoju ruku, možete biti samo još bolesniji“, zaključuje dr. sc. Lana Lekić.

Prije uzimanja novih vitamina ili drugih dodataka ishrani potrebno je uraditi odgovarajuće laboratorijske analize. To podrazumijeva kompletnu i diferencijalnu krvnu sliku, provjeru nivoa željeza i feritina, kao i analizu stanja jetre.

Tek na osnovu rezultata i nakon konsultacija sa ljekarom ili farmaceutom trebalo bi odrediti da li je suplementacija potrebna i koji preparati odgovaraju konkretnoj osobi.