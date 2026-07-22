Krvoločni tropski virus stigao u Evropu, simptomi su jezivi

Virus čikungunja, koji izaziva jezive bolove u zglobovima, ranije je bio ograničen na trope, a sada se zbog klimatskih promjena ubrzano širi evropskim kontinentom.

Međutim, situacija se drastično promijenila: tokom dvije hiljade dvadeset i pete godine Francusku i Italiju zahvatile su obimne epidemije sa stotinama zabilježenih slučajeva.

Prema najnovijim istraživanjima, usljed globalnih klimatskih promjena, komarci koji prenose ovaj virus sada mogu da opstanu i šire zarazu u čak dvadeset i devet evropskih država, uključujući i regione Centralne Evrope.

Niži temperaturni prag za prenos virusa

Ovi podaci proizilaze iz studije objavljene u naučnom časopisu "Journal of the Royal Society Interface". U novoj analizi, autori su po prvi put obuhvatno procijenili uticaj temperature na inkubacioni period virusa čikungunja unutar azijskog tigrastog komarca, vrste koja se ubrzano širi evropskim kontinentom.

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Istraživači su otkrili da je minimalna temperatura potrebna za prenos virusa između trinaest i četrnaest stepeni Celzijusa, što je za dva zarez pet stepeni niže nego što se ranije pretpostavljalo. To praktično znači da sezona rizika traje znatno duže nego što se mislilo:

Španija, Portugalija, Italija i Grčka: Prenos virusa moguć je dio godine duži od šest mjeseci.

Belgija, Francuska, Njemačka i Švajcarska: Rizik postoji tokom tri do pet mjeseci u godini.

Jugoistok Engleske: Sezona prenosa traje oko dva mjeseca godišnje.

Širenje ka sjeveru je samo pitanje vremena

Eksperti upozoravaju da se Evropa zagrijeva znatno brže od ostatka planete. Sandip Tegar iz Britanskog centra za ekologiju i hidrologiju ističe da je stopa globalnog otopljenja u Evropi gotovo dvostruko veća od globalnog prosjeka. Zbog toga je donja temperaturna granica za širenje virusa izuzetno važna, a nove procjene pokazuju da je širenje bolesti ka sjeveru kontinenta samo pitanje vremena.

Sa ovim stavom saglasan je i koautor studije Stiven Vajt, koji podsjeća da bi prije dvadeset godina tvrdnja da će bolesti poput čikungunje i denga groznice postati uobičajene u Evropi zvučala potpuno nestvarno. Danas je to realnost uzrokovana kombinacijom ekspanzije invazivnih vrsta komaraca i klimatskih promjena, prenosi koktejl.azet.sk.