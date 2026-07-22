Krvoločni tropski virus stigao u Evropu, simptomi su jezivi

Autor:ATV redakcija
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Virus čikungunja, koji izaziva jezive bolove u zglobovima, ranije je bio ograničen na trope, a sada se zbog klimatskih promjena ubrzano širi evropskim kontinentom.
Međutim, situacija se drastično promijenila: tokom dvije hiljade dvadeset i pete godine Francusku i Italiju zahvatile su obimne epidemije sa stotinama zabilježenih slučajeva.
Prema najnovijim istraživanjima, usljed globalnih klimatskih promjena, komarci koji prenose ovaj virus sada mogu da opstanu i šire zarazu u čak dvadeset i devet evropskih država, uključujući i regione Centralne Evrope.
Ovi podaci proizilaze iz studije objavljene u naučnom časopisu "Journal of the Royal Society Interface". U novoj analizi, autori su po prvi put obuhvatno procijenili uticaj temperature na inkubacioni period virusa čikungunja unutar azijskog tigrastog komarca, vrste koja se ubrzano širi evropskim kontinentom.
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Istraživači su otkrili da je minimalna temperatura potrebna za prenos virusa između trinaest i četrnaest stepeni Celzijusa, što je za dva zarez pet stepeni niže nego što se ranije pretpostavljalo. To praktično znači da sezona rizika traje znatno duže nego što se mislilo:
Eksperti upozoravaju da se Evropa zagrijeva znatno brže od ostatka planete. Sandip Tegar iz Britanskog centra za ekologiju i hidrologiju ističe da je stopa globalnog otopljenja u Evropi gotovo dvostruko veća od globalnog prosjeka. Zbog toga je donja temperaturna granica za širenje virusa izuzetno važna, a nove procjene pokazuju da je širenje bolesti ka sjeveru kontinenta samo pitanje vremena.
Sa ovim stavom saglasan je i koautor studije Stiven Vajt, koji podsjeća da bi prije dvadeset godina tvrdnja da će bolesti poput čikungunje i denga groznice postati uobičajene u Evropi zvučala potpuno nestvarno. Danas je to realnost uzrokovana kombinacijom ekspanzije invazivnih vrsta komaraca i klimatskih promjena, prenosi koktejl.azet.sk.
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