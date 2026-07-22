Teška saobraćajna nesreća u BiH: Povrijeđeni prevezeni u bolnicu

Jutros se na magistralnom putu Busovača - Vitez dogodila teška saobraćajna nesreća.

U saobraćajnoj su učestvovali teretno vozilo i putnički automobil.

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Prema fotografijama s mjesta događaja, na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta, a usljed siline udara dijelovi automobila rasuti su po kolovozu. Saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano, uz stvaranje dužih kolona.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle ekipe Hitne medicinske pomoći, koje su povrijeđene osobe prevezle u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Za sada nije poznat stepen njihovih povreda, a više informacija očekuje se nakon ljekarskih pregleda.

Pripadnici policije obavljaju uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

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Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, posebno zbog otežanog odvijanja saobraćaja na ovoj dionici.

(Crna-Hronnika)