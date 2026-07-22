Logo

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Povrijeđeni prevezeni u bolnicu

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 08:36

Komentari:

0
Аутомобил уништен након саобраћајне несреће.
Foto: Crna-Hronika

Jutros se na magistralnom putu Busovača - Vitez dogodila teška saobraćajna nesreća.

U saobraćajnoj su učestvovali teretno vozilo i putnički automobil.

hitna pomoc

Region

U nevremenu u Makedoniji 15 povrijeđenih, svi u bolnici

Prema fotografijama s mjesta događaja, na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta, a usljed siline udara dijelovi automobila rasuti su po kolovozu. Saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano, uz stvaranje dužih kolona.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle ekipe Hitne medicinske pomoći, koje su povrijeđene osobe prevezle u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Za sada nije poznat stepen njihovih povreda, a više informacija očekuje se nakon ljekarskih pregleda.

Pripadnici policije obavljaju uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

полиција хрватска

Region

Nakon svađe u saobraćaju, policajac prijetio i pucao iz službenog pištolja

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, posebno zbog otežanog odvijanja saobraćaja na ovoj dionici.

(Crna-Hronnika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

udes

Komentari (0)

Pročitajte više

Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.

Region

Policija još nije pronašla nož kojim je Uzunović ubio partnerku: Poznato kolika kazna mu prijeti

2 h

0
На црно-бијелој фотографији приказано је дрвено буре постављено поред зида куће.

Svijet

Ubio ženu i sina zbog njihove preljubničke veze, pa ih sakrio u bure

2 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

2 h

0
Српски логораши настављају свједочење пред америчким истражиоцима

Republika Srpska

Srpski logoraši nastavljaju svjedočenje pred američkim istražiocima

3 h

10

Više iz rubrike

Туча Рогоушићи 21.7.2026.

Hronika

Obustavljen saobraćaj u Rogoušićima zbog fizičkog sukoba više lica

15 h

1
Аутомобил потпуно смрскан након саобраћајне несреће у близини Грачанице.

Hronika

Saobraćaj potpuno obustavljen zbog nezgode: Jedna osoba povrijeđena

19 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Hapšenje u Sarajevu: Kod mladića (24) pronađeni pištolj i droga

19 h

0
Полиција Србија

Hronika

U Srbiji zaplijenjena veća količina droge, uhapšena jedna osoba

20 h

0

  • Najnovije

10

14

Donald Tramo odobrio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom

10

12

Nevjerovatan skandal: Bolovala 19 godina, pa tužila državu

10

05

Kraj jula donosi preokret za četiri horoskopska znaka

10

04

Kada i kako bi moglo nestati čovječanstva?

09

45

Upao u lokal u Zvorniku: Uhapšen Sarajlija zbog teške krađe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima