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Ubio ženu i sina zbog njihove preljubničke veze, pa ih sakrio u bure

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ATV redakcija
22.07.2026 07:41

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На црно-бијелој фотографији приказано је дрвено буре постављено поред зида куће.
Foto: Pexels/Michael S

Sedamdesetosmogodišnji muškarac priznao je da je prije više od dvadeset godina ubio svoju suprugu i sakrio njeno tijelo u bure, kao i da je usmrtio sopstvenog sina.

Muškarac star sedamdeset i osam godina priznao je da je prije više od dvadeset godina ubio svoju suprugu i sakrio njeno tijelo u bure za prikupljanje kišnice. On je takođe priznao da je ubio i svog sina, tvrdeći da je mladić bio u ljubavnoj vezi sa svojom maćehom.

Osumnjičeni je ubio tridesetpetogodišnju Hakimu Bukerui i sakrio njeno tijelo u bure ostavljeno pored puta u oblasti Mozel, na sjeveroistoku Francuske.

Njeno tijelo pronađeno je sedmog januara dvije hiljade i pete godine, ali zbog poodmaklog stepena raspadanja nije moglo odmah da bude identifikovano. Posmrtni ostaci nalazili su se u crnim vrećama za smeće vezanim kanapom, smještenim unutar rezervoara za sakupljanje kišnice. Pretpostavlja se da je ubijena tokom jeseni dvije hiljade i četvrte godine.

Prema navodima Interpola, isto bure je sredinom oktobra dvije hiljade i četvrte godine viđeno kako pluta rijekom Crveni Sar. Tek osamnaest godina kasnije, u julu dvije hiljade dvadeset i treće godine, istraga je ponovo otvorena, a policija je uspjela da identifikuje žrtvu pomoću DNK analize njenih roditelja. Do tada je bila poznata samo kao "žena sa zubnom krunicom marke Ričmond".

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Istražitelji su otkrili da je njen suprug godinama prijavljivao Hakimu kao izdržavano lice radi poreskih olakšica, iako se vodila kao nestala više od dvije decenije. Takođe su povezali pronađeno tijelo sa iznenadnim nestankom njegovog sina iz hiljadu devetsto sedamdeset i četvrte godine.

Muškarac je konačno uhapšen sa još nekoliko članova porodice. Određen mu je pritvor i optužen je za ubistvo supruge, ali je kasnije pušten da se brani sa slobode zbog lošeg zdravstvenog stanja. Godinu dana kasnije priznao je zločin i u njega umiješao svoju sestričinu, koja je takođe uhapšena i optužena za pomaganje.

Prilikom priznanja, istražnom sudiji rekao je da je ubio suprugu i sina "zbog njihove preljubničke veze". Istraga se nastavlja, prenosi The Sun.

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