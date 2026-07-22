U nevremenu u Makedoniji 15 povrijeđenih, svi u bolnici

Petnaest osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje, svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede.

Devet povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu negu i urgentni centar.

Dvije žene imaju teže povrede, jedna sa povredom glave je na neurohirurgiji, a druga ima prelom ruke, rekao je direktor klinike Igor Merdžanoski, prenose makedonski mediji.

Iz Hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima povredu glave palo drvo.

Šest povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju "Sveti Naum Ohridski".

U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još saniraju.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su naveli da je do 22 časa zabilježeno 117 oštećenih vozila, 35 oštećenih krovova, 189 srušenih stabala, sedam oštećenih semaFora, pet požara i 10 povrijeđenih osoba.

Jak vjetar nosio je dijelove krovova, lomio grane i rušio stabla. Među oštećenim objektima su Gradska bolnica "8. Septembar" i jedna osnovna škola.

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Nevrijeme je izazvalo probleme i u Štipu, najviše na kompleksu Kliničke bolnice. Oštećen je dio krovne konstrukcije, gd‌je se nalaze od‌jeljenja ortopedije i intenzivne njege zbog čega će jedan broj pacijenata biti premješten na druga od‌jeljenja.

Zamjenik direktora bolnice Biljana Eftimova rekla je da je riječ o 15 do 20 pacijenata sa od‌jeljenja ortopedije.

Dodala je da je oštećena i operaciona sala na ortopediji, ali bolnica ima i druge operacione sale i medicinske usluge neće biti prekinute.

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Gradonačelnik Štipa Ivan Jordanov saopštio je da je materijalna šteta pričinjena i drugim privatnim zgradama i ustanovama.

(SRNA)