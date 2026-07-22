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Nakon svađe u saobraćaju, policajac prijetio i pucao iz službenog pištolja

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 08:01

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Након свађе у саобраћају, полицајац пријетио и пуцао из службеног пиштоља
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Protiv policajca u Hrvatskoj je podnesena krivična prijava i udaljen je iz službe. On je prijetio trojici muškaraca i ispalio hitac iz službenog pištolja, a za to vrijeme nije bio na dužnosti.

Policija u Šibeniku saopštila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad policijskim službenikom zbog sumnje da je počinio krivično djelo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje.

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Prema rezultatima istrage, incident se dogodio u nedjelju poslijepodne u Rogoznici, nakon prethodnih nesuglasica i svađe u saobraćaju. Osumnjičeni policajac, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, prijetio je trojici muškaraca, a potom je iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u vazduh.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predat je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom Opšinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

Policija je izvjestila i da su trojica muškaraca zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uz optužnicu privedeni u Prekršajni sektor Opšinskog suda u Šibeniku.

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U skladu sa Zakonom o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe, a protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.

(Telegraf.rs)

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