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Ove banjalučke ulice i naselja danas ostaju bez struje

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 07:30

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Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas, od devet do 14 časova biti dio ulice Nenada Kostića, kao i dio naselja Bukvalek, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 časova biće i dijelovi naselja Gornja Česma, Krčmarice, Krupa na Vrbasu, Krmine i Stražbenic

"Od devet do 12 časova struje neće biti u dijelovima ulica Jaroslava Hašeka, Ivana Gorana Kovačića, Hercegnovska i Marka Miljanova", naveli su iz ovog preduzeća.

Dio ulice Starine Novaka, br. 19 ostaće bez struje od 9.30 do 12.30 časova.

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Struje neće biti od devet do 14 časova ni u dijelovima naselja Stričići, Pavići, Hazići i Savanovići.

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

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