Poslije prozivki i napada na ATV - izvinjenje

Jedan od aktera napada na ekipu ATV-a u Dragočaju na snimku koji je objavio Bojan Kresojević danas pred našim kamerama - izvinjava se. Stevo Mrđen kaže da je zloupotrebljen.

Danas nam je stigao poziv iz Dragočaja. Oni koji su juče napali ekipu ATV-a i poručili da više ne dolazimo, tražili su da stanu pred našu kameru. Mi smo pristali i otišli smo ponovo u Dragočaj, jer smo uvijek tu za građane i to kako se neko prema nama ophodi, nikada neće uticati na naš rad. Oni su to shvatili. Stiglo je izvinjenje.

Republika Srpska Napad na ekipu ATV-a nećemo tolerisati

"Vidjeli ste kako sam osvanuo u svim medijima. Ne znam zašto je ovo trebalo porodičnom čovjeku, da gospodin iz neke stranke zloupotrijebi jučerašnji skup i prozove mene da nekoga podržavam zato što nemamo vode. Došlo mi je da plačem. Izvinjavam se Alternativnoj televiziji zbog jučerašnjeg događaja. Samo smo htjeli da se gospodin Kresojević, koji nije pozvan, da se obrati javnosti da vidimo koji je razlog njegovog dolaska", kaže Stevo Mrđen.

Nakon napada, narodni poslanik PSS-a Bojan Kresojević objavio je video koji su zabilježili ljudi sa kojima je došao u Dragočaj.

"Ja sam jedini dao izjavu za ATV, da sam znao ne bi se ovako desilo. Trebali su svi ravnomjerno dati izjavu, minuta, minuta. Čovjek je ovdje došao i primio kritike na svoj račun", rekao je Stevo Mrđen u videu koji je objavio Kresojević.

Tu je i dio kada upravo Mrđen napada ekipu ATV-a.