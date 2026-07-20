Logo

Poslije prozivki i napada na ATV - izvinjenje

20.07.2026 19:32

Komentari:

0
Послије прозивки и напада на АТВ - извињење
Foto: ATV

Jedan od aktera napada na ekipu ATV-a u Dragočaju na snimku koji je objavio Bojan Kresojević danas pred našim kamerama - izvinjava se. Stevo Mrđen kaže da je zloupotrebljen.

Danas nam je stigao poziv iz Dragočaja. Oni koji su juče napali ekipu ATV-a i poručili da više ne dolazimo, tražili su da stanu pred našu kameru. Mi smo pristali i otišli smo ponovo u Dragočaj, jer smo uvijek tu za građane i to kako se neko prema nama ophodi, nikada neće uticati na naš rad. Oni su to shvatili. Stiglo je izvinjenje.

Напад присталица Бојана Кресојевића

Republika Srpska

Napad na ekipu ATV-a nećemo tolerisati

"Vidjeli ste kako sam osvanuo u svim medijima. Ne znam zašto je ovo trebalo porodičnom čovjeku, da gospodin iz neke stranke zloupotrijebi jučerašnji skup i prozove mene da nekoga podržavam zato što nemamo vode. Došlo mi je da plačem. Izvinjavam se Alternativnoj televiziji zbog jučerašnjeg događaja. Samo smo htjeli da se gospodin Kresojević, koji nije pozvan, da se obrati javnosti da vidimo koji je razlog njegovog dolaska", kaže Stevo Mrđen.

Nakon napada, narodni poslanik PSS-a Bojan Kresojević objavio je video koji su zabilježili ljudi sa kojima je došao u Dragočaj.

"Ja sam jedini dao izjavu za ATV, da sam znao ne bi se ovako desilo. Trebali su svi ravnomjerno dati izjavu, minuta, minuta. Čovjek je ovdje došao i primio kritike na svoj račun", rekao je Stevo Mrđen u videu koji je objavio Kresojević.

Tu je i dio kada upravo Mrđen napada ekipu ATV-a.

Podijeli:

Tagovi :

Stevo Mrđen

Bojan Kresojević

ATV

Komentari (0)

Pročitajte više

Посланик ПСС-а Бојан Кресојевић на сједници НСРС одржаној 7. јула 2026. године.

Republika Srpska

Pismo urednice IP-a Andree Jaglice Bojanu Kresojeviću

1 h

1
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Politička škola Stanivukovića: Napadi na ATV kao standardni arsenal PDP-a

8 h

3
Бојан Кресојевић напао екипу АТВ-а

Banja Luka

Pogledajte snimak iz Dragočaja: Građani ne nasjedaju na laži, bijesni na Kresojevića

11 h

3
Грађани изрибали Бојана Кресојевића

Banja Luka

Lažeš čim zineš, ti ne radiš u Vodovodu: Građani izribali Kresojevića

22 h

1

Više iz rubrike

Сахрањен Дарко Гуњић Гуња

Banja Luka

Posljednji pozdrav legendi: Sahranjen Darko Gunjić Gunja

6 h

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Politička škola Stanivukovića: Napadi na ATV kao standardni arsenal PDP-a

8 h

3
Бојан Кресојевић напао екипу АТВ-а

Banja Luka

Pogledajte snimak iz Dragočaja: Građani ne nasjedaju na laži, bijesni na Kresojevića

11 h

3
Грађани изрибали Бојана Кресојевића

Banja Luka

Lažeš čim zineš, ti ne radiš u Vodovodu: Građani izribali Kresojevića

22 h

1

  • Najnovije

21

11

Eksplozija ispred zgrade FBI i "ICE" u Njujorku – povrijeđene tri osobe, napadač uhapšen

21

05

Biciklisti po kršu i kamenju u trci za sirom

21

00

Kraljevski doček za osvajače Svjetskog prvenstva

20

57

Zvornik nastavlja ulaganja u zapošljavanje i razvoj preduzetništva

20

51

EU zabranila uništavanje neprodate odjeće i obuće

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima