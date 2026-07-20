Politička škola Stanivukovića: Napadi na ATV kao standardni arsenal PDP-a

Pokušaj jeftinog populizma Bojana Kresojevića tokom skupa u Dragočaju pretvorio se u potpuni fijasko, nakon čega su on i njegove pristalice "krivca" pronašli u medijima, što je do kraja ogolilo matricu ponašanja PDP-a.

Kada su se suočili sa opravdanim bijesom ogorčenih mještana koji su zahtijevali odgovore na goruće pitanje - kada će konačno dobiti vodu, Kresojević i njegovi jurišnici su bijes iskalili na ekipi ATV-a.

Verbalno su napali našu novinarku Ivanu Kordić i kamermana, tjerajući ih sa mjesta događaja i poručujući im da više ne dolaze u Dragočaj.

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Međutim, ovo siledžijsko ponašanje opozicionih aktivista nije izolovan incident, već nastavak višegodišnje prakse i političke škole Draška Stanivukovića.

Da javni linč i crtanje meta na čelu novinarima ATV-a imaju duboke korijene, svjedoči i događaj od prije pet godina, kada je Stanivuković režirao gotovo identičnu predstavu za javnost.

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Stanivuković je tada, u svom prepoznatljivom maniru, organizovao konferenciju za medije na Trgu Republike Srpske ispred zgrade RTRS-a kako bi predstavio navodne rezultate rada svog tzv. tima za reviziju, za koji je kasnije dokazano da ga je napustilo više članova.

Umjesto činjenica, konferencija je pretvorena u zatvoreni skup za odabrane, gdje su okupljene pristalice Draška Stanivukovića našu TV ekipu dočekale zvižducima i psovkama.

Kada su novinari ATV-a postavili pitanja koja nisu bila po volji i ukusu gradonačelnika, iz mase su uslijedili agresivni zahtjevi da se novinari javno prozovu, "identifikuju" i da se kaže čiji su.

Iako su čak i pojedine kolege iz drugih medija reagovale i upozorile gradonačelnika da je takvo targetiranje nedopustivo i opasno, Stanivuković je svjesno nastavio da potpiruje masu.

"Pratila sam događaj koji je bio ispred RTRS-a. Nakon što je gradonačelnik završio svoje izlaganje, počela sam da mu postavljam pitanje, jer sam tu na svom zadatku bila. Postavljala sam mu pitanja, on je odgovarao. Nakon možda drugog ili trećeg pitanja pomenuo je ATV, nakon čega su njegove pristalice krenule da galame na mene i na snimatelja, da nas tjeraju i govore šta imamo toliko pitanja postavljati, kako smo došli samo da bismo postavljali neugodna pitanja. Ipak, mi smo ostali tu i obavljali smo svoj posao", rekla je novinarka ATV-a Marijana Iveljić.

Nakon nemuštog opravdanja kako „narod nekada ima reakciju”, samo pet minuta kasnije javno je imenovao naš medij i time dao zeleno svjetlo za dodatne uvrede.

Vrhunac bahatosti desio se u trenutku kada je snimatelj ATV-a krenuo da uzme mikrofon, a Stanivuković likujući i radosno uzviknuo: "Jedan mikrofon manje!"

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Ova rečenica bila je jasan signal njegovim pristalicama da pojačaju salve psovki i zvižduka upućenih našoj ekipi.

Kada se podvuče crta i uporede događaji ispred RTRS-a i ovaj posljednji u Dragočaju, jasno je da Bojan Kresojević i PDP-ovi omladinci ne rade ništa na svoju ruku. Oni samo dosljedno prate primjer Draška Stanivukovića, koji je svaki svoj javni nastup koristio za napade na našu medijsku kuću.

Nasilje, pritisci i protjerivanje naših novinara postali su standardni politički arsenal PDP-a u Banjaluci.

Kada danas svjedočimo agresiji mlađih kadrova ove stranke, odgovor na pitanje od koga su to naučili nameće se samo.