Ljeto raspalilo cijene kirija, iznosi nezamislivi

Ljeto je raspalilo cijene kirija u najvećem gradu Republike Srpske Banjaluci, pa tako najam stana postaje nezamisliv luksuz za mnoge građane koji stanuju u ovom gradu.

Tržište nekretnina u Banjaluci već duže vrijeme bilježi rekorde, a situacija sa iznajmljivanjem stanova postala je jedan od najvećih izazova za sve koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

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Cijene koje su početkom godine važile za izuzetno visoke, dolaskom ljetnog talasa potražnje postale su standard i donja granica ispod koje je nemoguće pronaći pristojan krov nad glavom.

Pregledom trenutne ponude na oglasima jasno je da se raspon cijena kreće od nekoliko stotina do preko 1.000 KM, pri čemu su kirije u pojedinim naseljima skočile za 10 do 15 odsto u odnosu na zimski period.

Za one sa dubljim džepom, Banjaluka nudi ekskluzivne nekretnine za koje je psihološka granica od 1.000 KM u strogom centru potpuno probijena.

U novoizgrađenim kompleksima u centru manji penthausi i luksuzno opremljeni stanovi od 50 do 60 kvadrata dostižu astronomske cifre od 1.300 do 1.400 KM mjesečno, i to bez uključenih režija.

Astronomske kaucije

Ovi stanovi nude vrhunski komfor od podnog grijanja, do pažljivo biranog namještaja i privatnih garažnih mjesta koja se nerijetko doplaćuju dodatnih 150 KM. Vlasnici ovih nekretnina ciljaju isključivo poslovne ljude ili strance na duži period, zahtijevajući ugovore od minimalno godinu dana i astronomske kaucije u iznosu od 3.000 KM.

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Sa druge strane, za potpuno renoviran stan od 63 kvadrata u strogom centru u jednoj od starijih zgrada sa video-nadzorom i specijalnim namještajem, potrebno je izdvojiti 1.000 KM.

Najveća potražnja i najžešća borba na tržištu trenutno se vodi za stanove u Boriku, okolini Kampusa i Ekonomskog fakulteta. Studenti bjesomučno tragaju za smještajem sa budžetom od oko 500 KM plus režije, ali ponuda na terenu pokazuje da je takve opcije gotovo nemoguće pronaći.

Srednji segment nekretnina pretrpio je najveći talas poskupljenja. Tako se danas kompletno renoviran dvosoban stan od 40 kvadrata blizu centra, u zgradi bez lifta izdaje za 800 KM. Istu cijenu od 800 KM drže i komforniji dvosobni stanovi od 65 kvadrata na Starčevici. Čak i minijaturni dvosobni stanovi od svega 32 kvadrata u novijim zgradama sa liftom u podnožju Starčevice drže cijenu od 550 KM, dok se trosobni stanovi od 55 kvadrata na istoj lokaciji kreću oko 700 KM, piše "SrpskaInfo".

Nešto jeftinije dalje od centra

U potrazi za iole povoljnijim rješenjima, mnogi se okreću novijim naseljima poput Ade. Tamo se namješten stan od 45 kvadrata u novogradnji može iznajmiti za 650 KM plus režije. Ipak, iako su stanovi novi, podstanari se ovdje suočavaju sa ozbiljnim problemima velikim saobraćajnim gužvama na istočnom tranzitu tokom špica i loše razvijenom pratećom infrastrukturom.

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Građani koji su primorani na maksimalne kompromise biraju garsonjere u sklopu privatnih kuća sa zasebnim ulazom. Primjera radi, garsonjera od 35 kvadrata sa terasom na Petrićevcu, udaljena oko tri kilometra od centra danas košta 550 KM. Povoljnije varijante od 300 do 400 KM rezervisane su isključivo za nerenoviran smještaj u naseljima poput Paprikovca i Budžaka.

Jedina preostala opcija za minimalan budžet jeste najam zasebnih soba od desetak kvadrata sa sopstvenim kupatilom i odvojenim ulazom, kakve se u Obilićevu mogu pronaći i za 250 KM.

S obzirom na to da se bliži kraj ljeta i dolazak novog, masovnog talasa studenata, pritisak na banjalučko tržište nekretnina će tek doživjeti vrhunac, što bi ionako visoke kirije moglo dodatno zacementirati.