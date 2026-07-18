Mještani Dragočaja ogorčeni: Vanredno stanje, a ni kapi vode - da li je ovo normalno?

U dijelu Dragočaja proglašeno je vanredno stanje zbog problema u vodosnabdijevanju. Građanima je saopšteno da će voda biti dostupna parnim danima od 8 do 18 časova, dok će Civilna zaštita biti na raspolaganju svima kojima bude potrebna pomoć.

"Taj raspored do sada nije poštovan. Umjesto u 8 časova, vodu smo uglavnom dobijali tek oko 12 časova, a umjesto do 18, redovno su je isključivali već oko 17.30 časova. Dakle, ni ono što je obećano građanima nije ispunjavano", priča mještanka Dragočaja, koja se obratila Alternativnoj televiziji.

Kako kaže, danas je parni dan, a mještani nisu dobili ni kap vode.

"Pokušala sam da dobijem bilo kakvu informaciju ili pomoć. Telefoni Vodovoda i Fabrike vode ostali su nijemi. Ne javlja se ni Mjesna zajednica Dragočaj, iako me upravo na njih upućuju iz Civilne zaštite kada tražim da nam se dopremi voda. Razgovarala sam i sa direktorom Vodovoda, koji mi je rekao da je na terenu sa radnicima. Umjesto odgovora kada će građani dobiti vodu, dobila sam opravdanja i komentare koje sam, u datoj situaciji, doživjela kao potpuno neprimjerene", ističe mještanka.

Ističe da je tek nakon što se obratila dežurnom radniku Civilne zaštite i rekla da će se obratiti medijima, pozvao je referent za dopremu pitke vode, Petar Čanković.

"Ljubazno mi je objasnio da cisterna sa vodom ne može doći prije ponedjeljka ujutro.Postavljam pitanje svim nadležnim institucijama: kako jedna porodica sa dvoje male djece treba da provede cijeli vikend bez ijedne kapi vode? Bez vode za piće, pripremu hrane, kupanje djece, pranje posuđa i održavanje osnovne higijene", ističe mještanka.

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Upitala je čemu služi proglašeno vanredno stanje ako građani, kada im je pomoć najpotrebnija, ne mogu dobiti ni osnovnu pomoć?

"Zar Civilna zaštita u ovakvim situacijama ne bi trebalo da bude dostupna 24 časa dnevno? Ne tražimo ništa što nam ne pripada. Tražimo vodu – osnovni uslov za život", priča mještanka Dragočaja.

Dodaje da mještani traže da nadležni poštuju raspored koji su sami odredili, da se javljaju građanima na telefon i da, kada već ne mogu obezbijediti redovno vodosnabdijevanje, obezbijede alternativno rješenje.

Ističe da ovo nije političko pitanje već pitanje dostojanstva, odgovornosti i osnovnih uslova za život.

Dodaje da u 21. vijeku, uz uredno plaćanje računa, porodice ne bi smjele ostajati bez ijedne kapi vode i bez ikoga ko će im pomoći.

"Pozivam medije da postave pitanje nadležnima: zašto se ne poštuje ni raspored koji su sami objavili, zašto građani ostaju bez vode i kome da se obrate kada im niko od odgovornih ne odgovara?", jasna je mještanka Dragočaja.