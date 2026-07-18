Preminuo legendarni Banjalučanin Darko Gunjić Gunja

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U Banjaluci je preminuo kultni radijski i televizijski voditelj Darko Gunjić Gunja.

Darko Gunjić Gunja bio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih glasova banjalučkog Big radija, prenosi "Buka". Publika ga najviše pamti kao voditelja izuzetno popularnih emisija poput “Balkan ekspresa”, “BlaBlaonice” i kontakt-emisije “Spajalica”. Ove su emisije u to vrijeme bile glavno mjesto zabave i povezivanja slušatelja, zbog čega ga često nazivaju pionirom modernog radijskog šarma na ovim prostorima.

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