Logo

Preminuo legendarni Banjalučanin Darko Gunjić Gunja

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 10:44

Komentari:

0
Дарко Гуњић Гуња
Foto: Privatna arhiva

U Banjaluci je preminuo kultni radijski i televizijski voditelj Darko Gunjić Gunja.

Darko Gunjić Gunja bio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih glasova banjalučkog Big radija, prenosi "Buka".

Publika ga najviše pamti kao voditelja izuzetno popularnih emisija poput “Balkan ekspresa”, “BlaBlaonice” i kontakt-emisije “Spajalica”.

Ove su emisije u to vrijeme bile glavno mjesto zabave i povezivanja slušatelja, zbog čega ga često nazivaju pionirom modernog radijskog šarma na ovim prostorima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Gunjić Gunja

In memoriam

Banjaluka

Preminuo Darko Gunjić Gunja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Скупштине града Бањалука

Banja Luka

Ninković: Zapuštena ulica Blagoja Parovića slika brojnih drugih u Banjaluci

1 h

2
Кретање облака на метео радару

Banja Luka

Oblaci dolaze sa sjevera, pogledajte kako idu prema Banjaluci

2 h

0
Бањалука: Канализација се излила поред вртића, смрад гуши данима

Banja Luka

Banjaluka: Kanalizacija se izlila pored vrtića, smrad guši danima

14 h

1
Менза у Студентском центру Никола Тесла у Бањалуци

Banja Luka

Za tri marke sva tri obroka: Sve pogodnosti SC u Banjaluci

19 h

1

  • Najnovije

11

25

Dijete palo u rupu punu vode i ugušilo se

11

21

Berns: Srpskom patrijarhu omogućiti da slobodno ulazi na Kosovo

11

14

Spremni milioni: Otvorene prijave za podsticaje za povećanje plata

11

04

Vlada Srpske oštro demantovala medije u FBiH: Premijer nije spomenuo oružje

10

44

Preminuo legendarni Banjalučanin Darko Gunjić Gunja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima