Berns: Srpskom patrijarhu omogućiti da slobodno ulazi na Kosovo

Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja pastor Mark Berns pozvao je Prištinu da trajno garantuje Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) nesmetan pristup manastirima, crkvama, sveštenstvu i vjernicima na Kosovu i Metohiji i da patrijarha ne tretiraju kao političku prijetnju.

On je podsjetio da je tokom njegove nedavne posjete Srbiji i Republici Srpskoj imao veliku čast da prati patrijarha Porfirija u Pećku patrijaršiju i Manastir Visoki Dečani.

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"Pećka patrijaršija nije samo još jedno vjersko mjesto. Ona je drevno duhovno i istorijsko sjedište SPC. Njegovoj svetosti treba omogućiti da slobodno ulazi na Kosovo kako bi obavljao svoje pastirske dužnosti, posjećivao vjernike i molio se u istorijskim manastirima svoje crkve. Ne treba ga tretirati kao političku prijetnju niti ga primoravati da savladava nepotrebne političke prepreke samo da bi posjetio sveti duhovni dom vjernika SPC", naveo je Berns na "Iksu".

On je, u objavi koju je podijelila i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ukazao da bi trebalo preispitati svaki zahtjev da srpski patrijarh mora da najavi svoju posjetu ovim manastirima 72 časa unaprijed.

"Nikada više ne bi smio da bude spriječen da uđe na Kosovo kako bi se molio, služio svom narodu ili posjetio drevne svetinje povjerene SPC. Ranije zabrane ulaska sa pravom su izazvale ozbiljnu međunarodnu zabrinutost zbog kršenja vjerskih sloboda", rekao je Berns.

On je napomenuo da ovo nije izjava protiv albanskog naroda, muslimanske zajednice ili naroda na Kosovu, već poziv na pravičnost, dostojanstvo, međusobno poštovanje i vjersku slobodu za sve.

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Pastor Berns zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trampu i državnom sekretaru Marku Rubiju za brigu za hrišćane i vjerske slobode, podsjetivši da je nakon njegove posjete Srbiji i Republici Srpskoj američki Stejt department otvorio diplomatske razgovore sa Srbijom o tome da se Kosovo pozove na odgovornost zbog lošeg postupanja prema hrišćanima, uključujući i pravoslavne Srbe.

"Kao duhovni diplomata i duhovni savjetnik predsjednika SAD Donalda Trampa, duboko sam im zahvalan. Posebno sam zahvalan na pažnji koja se posvećuje srpskoj hrišćanskoj zajednici, SPC i zaštiti njene svete baštine", objavio je Berns.

On je ukazao da i hrišćani i muslimani moraju biti slobodni da ispovijedaju svoju vjeru.

"Svaki vjerski poglavar mora biti u mogućnosti da brine o svojim vjernicima bez diskriminacije, zastrašivanja ili nepotrebnih prepreka. S poštovanjem pozivam vlasti u Prištini da trajno garantuju srpskom patrijarhu i SPC nesmetan pristup njihovim manastirima, crkvama, sveštenstvu i vernicima", rekao je Berns.

On je istakao da vjerska sloboda ne smije zavisiti od etničke pripadnosti, politike ili spornih granica, a sveta mjesta moraju ostati mjesta molitve, iscjeljenja, pomirenja i mira.

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"Kao duhovni diplomata, nastaviću da se zalažem za srpske hrišćane, albanske muslimane i svaku nevinu osobu koja želi da se Bogu moli u miru. Samo kroz vjeru, ljubav, međusobno poštovanje i iskren dijalog rane iz prošlosti mogu istinski početi da zarastaju", rekao je Berns, prenosi "Srna".