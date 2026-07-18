Dolazak američkih istražilaca u Derventu - politička poruka vlastima u Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Najavljeni dolazak američkih istražilaca u Derventu i njihovo učešće u istraživanju zločina nad zarobljenim Srbima jeste politička poruka vlastima u Sarajevu, ali i regionu da zločini nemaju nacionalnost, rekao je Srni advokat iz Beograda Dušan Bratić.
"Amerikanci neće suditi (počiniocima zločina koji sada žive u SAD), ali mogu pomoći u prikupljanju i obezbeđivanju dokaza, a to je politička poruka", rekao je Bratić, koji je zastupnik porodica žrtava u predmetu ratnog zločina Hrvatske nad srpskim civilima na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti.
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Bratić smatra da ima nade da će se istina o stradanju srpskog naroda u ratovima devedesetih postati široko poznata i poručuje da nikada ne treba prestati istraživati ratne zločine.
On ističe da je procesuiranje ratnih zločina najveći društveni interes i da je upravo to razlog što je domaćim zakonodavstvom, a na osnovu međunarodnih konvencija, prije svega ženevskih, propisano da gonjenje za ta krivična djela nikada ne zastarijeva.
Bratić napominje da najveće kapacitete za procesuiranje zločina nad Srbima iz 90-tih ima Javno tužilaštvo Srbije za ratne zločine, koje, kako ocjenjuje, posjeduje dokumentaciju i o zločinu u Derventi.
"U dokumentaciji i arhivu Javnog tužilaštva za ratne zločine postoje određeni pisani dokazi koji ukazuju na zločine i na izvršioce", rekao je Bratić.
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Pet američkih istražilaca-tužilaca trebalo bi u ponedjeljak, 20. jula, do doputuju u Derventu, gdje će uzeti izjave od osam logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine.
U Derventi su tokom proteklog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno srpsko stanovništvo.
Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašeniji bio u Domu vojske i na lokaciji Rabić, u kojem je bilo zatočeno 120 Srba.
Kroz derventske logore ukupno je prošlo više stotina srpskih civila.
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