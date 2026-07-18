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Baka Prase pokazao krvave zavoje, zatražio pomoć doktora

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 12:24

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Бака Прасе
Foto: Youtube/BakaPrase

Pozanti jutjuber iz Srbije, Baka Prase, doživio je nezgodu tokom odmora.

On se trenutno nalazi na ljetovanju sa devojkom Milenom, a svoje pratioce iznenadio je objavama iz kojih se vidi da se povrijiedio.

Baka Prase je na Instagramu podijelio fotografije na kojima sjedi sa zavijenom nogom, dok se na narednim slikama vidi kako mu ljekar ukazuje pomoć i previja povredu.

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- Lele, zamalo sam iskrvario - napisao je Bogdan uz fotografiju, a zatim pokazao krvave zavoje i dodao:

- Malo sam iskrvario, ništa strašno.

Jutjuber nije otkrio kako je tačno došlo do povrede, ali je svojim šaljivim komentarima pokušao da umiri pratioce i pokaže da situacija nije ozbiljna.

(Telegraf.rs)

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Baka Prase

povreda

Ljetovanje

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