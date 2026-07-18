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Upozorenje na snazi, trajaće do 16 sati

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 09:38

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Мапа Босне и Херцеговине
Foto: Screenshot

Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje za danas za područje Hercegovine zbog visoke dnevne temperature vazduha, koja će biti i do 41 stepen Celzijusa.

Upozorenje je na snazi od 12.00 do 16.00 časova.

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"Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura", navedeno je u upozorenju objavljenom na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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Tagovi :

meteoalarm

Upozorenje

vrućina

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