Upozorenje na snazi, trajaće do 16 sati

Foto: Screenshot

Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje za danas za područje Hercegovine zbog visoke dnevne temperature vazduha, koja će biti i do 41 stepen Celzijusa.

Upozorenje je na snazi od 12.00 do 16.00 časova. Svijet Uništen glavni centar za AI: Iran napao američke vojne objekte "Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura", navedeno je u upozorenju objavljenom na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.