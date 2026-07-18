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U fokusu Banjaluka, Kneževo i Kozarska Dubica: Protivgradne rakete lete od rane zore

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 10:12

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У фокусу Бањалука, Кнежево и Козарска Дубица: Противградне ракете лете од ране зоре

Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je jutros na području Banjaluke, Kneževa i Kozarske Dubice, gdje je ispaljeno 20 protivgradnih raketa.

Protivgradno djelovanje počelo je u 4.00 časa.

Iz Protivgradne preventive poručili su da će danas i sutra dejstvovati ako bude potrebno s obzirom na to da je najavljena mogućnost lokalnih nepogoda.

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Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da se večeras na sjeveru Srpske očekuju lokalne nepogode uz jače padavine i jak do olujni vetar, te grad u pojedinim područjima, prenosi "Srna".

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Tagovi :

protivgradna preventiva

protivgradne rakete

Banjaluka

Kneževo

Kozarska Dubica

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