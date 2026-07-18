U fokusu Banjaluka, Kneževo i Kozarska Dubica: Protivgradne rakete lete od rane zore

Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je jutros na području Banjaluke, Kneževa i Kozarske Dubice, gdje je ispaljeno 20 protivgradnih raketa.

Protivgradno djelovanje počelo je u 4.00 časa.

Iz Protivgradne preventive poručili su da će danas i sutra dejstvovati ako bude potrebno s obzirom na to da je najavljena mogućnost lokalnih nepogoda.

Društvo Upozorenje na snazi, trajaće do 16 sati

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da se večeras na sjeveru Srpske očekuju lokalne nepogode uz jače padavine i jak do olujni vetar, te grad u pojedinim područjima, prenosi "Srna".