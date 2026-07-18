Uganuća, istegnuća: Ovo su najčešće povrede tokom intimnih odnosa

Vođenje ljubavi bi trebalo da predstavlja čisto zadovoljstvo, ali povrede su vam vjerovatno posljednja stvar na pameti kada strasti uzavru!

Ipak, jedno istraživanje otkrilo je šokantne podatke – čak 42 odsto ljudi doživjelo je barem jednu povredu tokom intimnih odnosa.

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Istraživanje koje je sproveo poznati prodavac igračaka za intimne odnose, "Lov Hani", na uzorku od preko 1.000 odraslih osoba, srušilo je brojne mitove.

Ako ste mislili da su muškarci ti koji su nepažljiviji, prevarili ste se! Pokazalo se da su žene (čak 47 odsto) znatno sklonije katastrofama u spavaćoj sobi u poređenju sa muškarcima (33 odsto).

Najugroženija starosna grupa? Oni u jeku mladosti, između 25 i 35 godina – čak nevjerovatnih 66 odsto njih je iskusilo bol usred strasti!

Od modrica do uganutog zgloba: Šta sve može da krene po zlu?

Kada je riječ o najčešćim "nesrećama", na ubjedljivom prvom mjestu su modrice, koje je prijavilo 33 odsto povrijeđenih.

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Odmah za njima slijede ogrebotine (31 odsto) i izuzetno bolne i neprijatne urinarne infekcije (29 odsto).

Prema istraživanju, lista najčešćih povreda prilikom vođenja ljubavi izgleda ovako:

Istegnuti mišić – 25%

Povreda leđa – 13%

Alergijska reakcija – 9%

Analna povreda – 8%

Hemoroidi – 5%

Uganut skočni zglob – 4%

Zanimljivo je da penetrativni intimni odnosi nipošto nisu jedini krivac za ove nezgode.

Skoro polovina muških ispitanika priznala je da se povrijedila dok su primali ili pružali oralne intimne odnose, dok se isto desilo kod samo 17 odsto žena.

Najopasnija mjesta za akciju

Očekivano, "mjesto zločina" je u 56 odsto slučajeva spavaća soba. Međutim, ljudi često zadobiju povrede i na drugim lokacijama: gotovo svaki četvrti incident dogodi se tokom vođenja ljubavi pod tušem, a svaki peti prilikom užurbanih intimnih odnosa u hotelskoj sobi.

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Neki su priznali da su stradali i na "skandaloznijim" mjestima, poput toaleta u avionu ili čak na radnom mjestu!

Poznata stručnjakinja za intimne odnose, Šantel Oten, oglasila se povodom ovih frapantnih podataka i dala nekoliko ključnih saveta kako biste izbjegli katastrofe: