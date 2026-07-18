Logo

Uganuća, istegnuća: Ovo su najčešće povrede tokom intimnih odnosa

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 10:36

Komentari:

0
Уганућа, истегнућа: Ово су најчешће повреде током интимних односа
Foto: Pexels

Vođenje ljubavi bi trebalo da predstavlja čisto zadovoljstvo, ali povrede su vam vjerovatno posljednja stvar na pameti kada strasti uzavru!

Ipak, jedno istraživanje otkrilo je šokantne podatke – čak 42 odsto ljudi doživjelo je barem jednu povredu tokom intimnih odnosa.

Урош Плавшић

Košarka

Uhapšen Uroš Plavšić

Istraživanje koje je sproveo poznati prodavac igračaka za intimne odnose, "Lov Hani", na uzorku od preko 1.000 odraslih osoba, srušilo je brojne mitove.

Ako ste mislili da su muškarci ti koji su nepažljiviji, prevarili ste se! Pokazalo se da su žene (čak 47 odsto) znatno sklonije katastrofama u spavaćoj sobi u poređenju sa muškarcima (33 odsto).

Najugroženija starosna grupa? Oni u jeku mladosti, između 25 i 35 godina – čak nevjerovatnih 66 odsto njih je iskusilo bol usred strasti!

Od modrica do uganutog zgloba: Šta sve može da krene po zlu?

Kada je riječ o najčešćim "nesrećama", na ubjedljivom prvom mjestu su modrice, koje je prijavilo 33 odsto povrijeđenih.

baba vanga

Zanimljivosti

Baba Vanga predvidjela katastrofu za jedan znak

Odmah za njima slijede ogrebotine (31 odsto) i izuzetno bolne i neprijatne urinarne infekcije (29 odsto).

Prema istraživanju, lista najčešćih povreda prilikom vođenja ljubavi izgleda ovako:

  • Istegnuti mišić – 25%
  • Povreda leđa – 13%
  • Alergijska reakcija – 9%
  • Analna povreda – 8%
  • Hemoroidi – 5%
  • Uganut skočni zglob – 4%

Zanimljivo je da penetrativni intimni odnosi nipošto nisu jedini krivac za ove nezgode.

Skoro polovina muških ispitanika priznala je da se povrijedila dok su primali ili pružali oralne intimne odnose, dok se isto desilo kod samo 17 odsto žena.

Najopasnija mjesta za akciju

Očekivano, "mjesto zločina" je u 56 odsto slučajeva spavaća soba. Međutim, ljudi često zadobiju povrede i na drugim lokacijama: gotovo svaki četvrti incident dogodi se tokom vođenja ljubavi pod tušem, a svaki peti prilikom užurbanih intimnih odnosa u hotelskoj sobi.

protivgradna raketa

Društvo

U fokusu Banjaluka, Kneževo i Kozarska Dubica: Protivgradne rakete lete od rane zore

Neki su priznali da su stradali i na "skandaloznijim" mjestima, poput toaleta u avionu ili čak na radnom mjestu!

Poznata stručnjakinja za intimne odnose, Šantel Oten, oglasila se povodom ovih frapantnih podataka i dala nekoliko ključnih saveta kako biste izbjegli katastrofe:

  • Za modrice: Ljubavni ugrizi i grublji intimni odnosi su najčešći uzroci pucanja kapilara. Ako osjetite bol, stručnjakinja savjetuje da stavite led na to područje ili popijete paracetamol.
  • Protiv urinarnih infekcija: Žene mogu drastično smanjiti rizik ako mokre prije i poslije vođenja ljubavi, jer se tako ispiraju bakterije. Za muškarce važi obrnuto pravilo – oni bi trebalo da sačekaju 15 minuta nakon penetrativnih intimnih odnosa prije nego što odu u toalet.
  • Oprez za žene: Čak 18 odsto žena doživjelo je povrede intimnog područja usljed prevelikog trenja ili grublje penetracije. Šantel savjetuje da je od ključne važnosti da budete potpuno uzbuđeni prije početka, da idete polako kako biste nježno istegli područje i da obavezno koristite velike količine lubrikanta u svakom trenutku, prenosi "Žena Blic".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljubav i seks

Seksualni odnosi

intimni odnosi

povreda

Komentari (0)

Više iz rubrike

Љубав

Ljubav i seks

Šta posebno privlači žene kod muškaraca?

14 h

0
Љубав

Ljubav i seks

Naučnici otkrili: Evo šta se zaista dešava u tijelu kada se zaljubimo

2 d

0
Младић дошао на коњу и у народној ношњи дјевојци испод прозора и запросио је.

Ljubav i seks

Prosidba u srpskom gradu kao iz bajke: Mladić oduševio gestom

2 d

0
Терапеути открили када је право вријеме да упознате родитеље свог партнера

Ljubav i seks

Terapeuti otkrili kada je pravo vrijeme da upoznate roditelje svog partnera

3 d

0

  • Najnovije

11

25

Dijete palo u rupu punu vode i ugušilo se

11

21

Berns: Srpskom patrijarhu omogućiti da slobodno ulazi na Kosovo

11

14

Spremni milioni: Otvorene prijave za podsticaje za povećanje plata

11

04

Vlada Srpske oštro demantovala medije u FBiH: Premijer nije spomenuo oružje

10

44

Preminuo legendarni Banjalučanin Darko Gunjić Gunja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima