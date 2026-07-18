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Vlada Srpske oštro demantovala medije u FBiH: Premijer nije spomenuo oružje

Autor:

Stevan Lulić
18.07.2026 11:04

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske oštro je odbacila netačne i obmanjujuće naslove u federalnim medijima u kojima se tvrdi da je premijer Savo Minić pozvao lovce da kupuju oružje.

Podsjećamo, predsjednik Vlade je juče posjetio preduzeće GBT (Grafo Balkan) u Foči i tom prilikom kupio lovačku uniformu, te pozvao lovce da kupuju domaću opremu koja je visokog kvaliteta.

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Bitno je napomenuti da se pomenuto preduzeće uopšte ne bavi proizvodnjom i prodajom oružja, niti je premijer Minić u bilo kojem trenutku spomenuo oružje.

"Danas sam u GBT-u kupio i lovačku uniformu. Kada imamo kvalitetan domaći proizvod, ne vidim razlog da prednost dajemo stranim markama. Pozivam drugare lovce da biraju opremu naših proizvođača. Tako najbolje podržavamo ljude koji u Republici Srpskoj rade, stvaraju i zapošljavaju. Otvaranje novog pogona GBT-a u Foči pokazuje da domaće kompanije rastu, investiraju i otvaraju nova radna mjesta. GBT je od domaće ideje izrastao u kompaniju koja danas zapošljava oko 400 radnika, izvozi svoje proizvode i dokazuje da domaći kvalitet može ravnopravno da stane uz najpoznatije svjetske brendove. Zato je najbolja podrška našoj privredi da budemo njeni kupci", rekao je Minić nakon posjete fabrici.

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Iz Vlade poručuju da je iz ove izjave jasno da je predsjednik Vlade govorio o lovačkoj uniformi i opremi domaćih proizvođača, kao i o podršci domaćoj proizvodnji, privredi i zapošljavanju.

"Oružje se u njegovoj izjavi ne spominje, niti se iz njegovih riječi na bilo koji način može izvesti zaključak da je pozivao na njegovu kupovinu. Preduzeće GBT (Grafo Balkan), čiji je pogon u Foči predsjednik Vlade posjetio, bavi se proizvodnjom sportske, HTZ, ski i moto opreme, kao i opreme za lov, a svoje proizvode plasira na domaće i inostrano tržište", kažu u Vladi Srpske.

Podsjećaju da je portal "Crna hronika“ 17. jula objavio tekst pod naslovom "Savo Minić pozvao lovce u Republici Srpskoj da kupe oružje domaće proizvodnje“, a da je istog dana portal "Dnevni avaz“ objavio tekst pod naslovom "Savo Minić pozvao lovce u RS: Dao upute koje oružje da kupuju“.

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"Vlada Republike Srpske ističe da su navedeni naslovi NETAČNI i da predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ni u jednom trenutku nije pozvao lovce da kupuju oružje, niti je davao bilo kakva uputstva u vezi sa kupovinom oružja. Zbog netačnih navoda, redakcijama portala 'Crna hronika' i 'Dnevni avaz' upućeni su zvanični zahtjevi za ispravku spornih naslova i objavljivanje demantija", poručili su iz Vlade i zaključili:

"Pozivamo medije da prilikom izvještavanja poštuju profesionalne i etičke standarde novinarstva, provjere informacije i vjerodostojno prenose njihov sadržaj. Vlada Republike Srpske ostaje otvorena za saradnju sa svim medijima i blagovremeno pružanje tačnih i provjerenih informacija, uz očekivanje da se javnost informiše odgovorno, profesionalno i na osnovu činjenica".

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

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