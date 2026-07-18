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Trišić Babić: Srbija i Srpska prepoznati u Vašingtonu kao partneri sa integritetom

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 08:21

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Тришић БАБИЋ
Foto: ATV

Republika Srpska pozdravlja pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD, istakla je v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić, ocijenivši da su Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, sa pravom u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom.

"Ovaj značajan iskorak u bilateralnim odnosima dvije zemlje doprinijeće ne samo boljem međusobnom razumijevanju, već i osnaživanju uloge Srbije u regionu i šire", navela je Trišić Babić.

Ona je podsjetila da pokretanje strateškog dijaloga dolazi u godini kada SAD obilježavaju veliki jubilej – 250 godina nezavisnosti.

"Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, s pravom su u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom, partner dostojan ovog istorijskog diplomatskog uspjeha", navela je Trišić Babić na "Iksu".

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Republika Srpska

Srbija

Amerika

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