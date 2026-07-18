Trišić Babić: Srbija i Srpska prepoznati u Vašingtonu kao partneri sa integritetom

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska pozdravlja pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD, istakla je v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić, ocijenivši da su Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, sa pravom u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom.
"Ovaj značajan iskorak u bilateralnim odnosima dvije zemlje doprinijeće ne samo boljem međusobnom razumijevanju, već i osnaživanju uloge Srbije u regionu i šire", navela je Trišić Babić.
Ona je podsjetila da pokretanje strateškog dijaloga dolazi u godini kada SAD obilježavaju veliki jubilej – 250 godina nezavisnosti.
"Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, s pravom su u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom, partner dostojan ovog istorijskog diplomatskog uspjeha", navela je Trišić Babić na "Iksu".
Republika Srpska pozdravlja pokretanje Strateškog dijaloga između Srbije i SAD, i to u godini kada SAD obilježavaju veliki jubilej – 250 godina nezavisnosti. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) July 18, 2026
Ovaj značajan iskorak u bilateralnim odnosima dvije zemlje doprinijeće ne samo boljem međusobnom razumijevanju, već i…
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