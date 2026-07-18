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Pucano na molitvište u srpskom povratničkom selu u FBiH

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 08:33

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Пуцано на молитвиште у српском повратничком селу у ФБиХ

Nepoznate osobe pucale su iz vatrenog oružja u solarnu rasvjetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca, rečeno je iz Srni srpskog Zavičajnog udruženja mještana Gornje Brijesnice.

Predstavnik ovog udruženja Radomir Nedić rekao je da su, osim na solarnoj rasvjeti, jasno vidljiva oštećenja od metaka i na limu krova na kojem je montirana rasvjeta.

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On kaže da su oštećenja od metaka uočili juče i da su prijavili policiji u Lukavcu.

Član Udruženja Lazo Tripunović rekao je da su bili prisiljeni da postave solarnu rasvjetu s obzirom da i nakon više od tri decenije federalne vlasti nisu obezbijedile struju ovom srpskom području.

Tripunović je ocijenio da je pucanje u solarnu rasvjetu na molitvištu jedna u nizu negativnih poruka Srbima i poručio da uprkos opstrukcijama na održivom povratku nekadašnji mještani neće odustati od obnove svojih vijekovnih imanja.

On je naveo da je na području Gornje Brijesnice nekada živjelo 570 Srba, te da je selo imalo vodu, struju, te da se uvodio i telefon.

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"Međutim, selo su 1995. godine totalno uništili pripadnici takozvane Armije BiH", rekao je Tripunović.

Molitvište u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica predstavlja vijekovno saborno mjesto i simbol povratka i obnove.

Nakon godina zapuštenosti, mještani su obnovili ovaj prostor, a na lokaciji je postavljen i osveštan krst.

Ovo mjesto je od velikog duhovnog značaja za protjerani srpski narod sa područja Ozrena.

Na praznike, poput Malog Božića, na molitvištu se obavljaju službe, dok se prostor razvija kao mjesto okupljanja i čuvanja tradicije ovog kraja.

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