Logo

Dodik: Bivši, lažni i nikakvi je propao kao i njegov idol

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 22:19

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Onaj bivši, lažni i nikakvi, poredi se s Franjom Josifom, a propao je jednako kao i njegovo carstvo, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je to izjavio komentarišući izjavu Kristijana Šmita da "nije vladao tako loše, ako su svi građani otprilike jednako nezadovoljni njegovim odlukama".

"Izgleda da je tek sada shvatio! Sa podignutom rukom više liči na svog idola", napisao je Dodik na Iksu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

Franjo Josif

Komentari (1)

Više iz rubrike

Поруке из Српске: Конаковић је министар који говори у своје име

BiH

Poruke iz Srpske: Konaković je ministar koji govori u svoje ime

4 h

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и хрватски члан Предсједништва Жељко Комшић

BiH

Bećirović i dalje ne odustaje, nije svjestan poraza

4 h

0
Лутка која је повучена са тржишта БиХ због прекорачења одређених хемијских једињења.

BiH

Sa tržišta povučena lutka zbog hemijskog rizika

9 h

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

BiH

"Konaković prećutao da je politički produkt Bajdena i Šmita"

9 h

0

  • Najnovije

23

01

Zašto sanjamo bivše partnere?

23

00

Banke u BiH hitno upozorile građane

22

53

Rosi i Mirzi Holanđani oduzimaju imovinu

22

44

Nasilnik brutalno tukao suprugu pred njihovom maloljetnom djecom

22

33

IDENTIFIKOVAN JE FARAON: Autor gnusne pjesme već bio pod istragama za pedofiliju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima