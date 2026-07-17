Dodik: Bivši, lažni i nikakvi je propao kao i njegov idol

Autor:ATV redakcija
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Onaj bivši, lažni i nikakvi, poredi se s Franjom Josifom, a propao je jednako kao i njegovo carstvo, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
Dodik je to izjavio komentarišući izjavu Kristijana Šmita da "nije vladao tako loše, ako su svi građani otprilike jednako nezadovoljni njegovim odlukama".
"Izgleda da je tek sada shvatio! Sa podignutom rukom više liči na svog idola", napisao je Dodik na Iksu.
Onaj bivši, lažni i nikakvi, poredi se s Franjom Josifom, a propao je jednako kao i njegovo carstvo.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 17, 2026
Izgleda da je tek sada shvatio!
Sa podignutom rukom više liči na svog idola.
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