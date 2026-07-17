IDENTIFIKOVAN JE FARAON: Autor gnusne pjesme već bio pod istragama za pedofiliju

Nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u kojima nalog pod nazivom "Faraon" promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloljetnih lica u pornografske svrhe, policijski službenici identifikovali su korisnika navedenog naloga kao M. R. (1995) iz Sremske Mitrovice, saopštio je MUP.

"Protiv njega su tokom 2025. i 2026. godine već podnijete krivične prijave zbog krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je pokušao obljubu više maloljetnih djevojčica", ističe se u saopštenju i dodaje:

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"Po nalogu nadležnog tužilaštva, navedeno lice je istog dana dovedeno u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi, a elektronski uređaji su, uz potvrdu, privremeno oduzeti radi daljeg vještačenja”.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da, kroz rad Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, preduzima mjere usmjerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece na internetu, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti čiji je cilj bezbjednije digitalno okruženje za djecu, piše "Blic".

Podsjetimo, čitav skandal je izbio nakon objavljivanja spota za pjesmu “Žig zveri”, koji je dijelom sniman i u dječijoj igraonici, među igračkama. U tom uznemirujućem videu, Faraon se prikazuje na ikoni kao “Sveti tatica”, dok mu se djevojčica koja po glasu i izgledu djeluje veoma mlado moli riječima: “Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?”.

Ne zna se šta je skandaloznije i užasnije. Da li riječi pjesme (u nastavku teksta), da li sam spot i čitava scenografija i kontekst – dečja igraonica, devojčice obučene u roze, igračke… a sve to sa se**ualnim aluzijama.

Ovo slušaju i gledaju i djeca od 10 godina!

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Užasno je i to što ovakav sadržaj gledaju djeca i to mlađi osnovci! Blic je anketirao roditelje, koji su potom pitali svoju djecu da li su slučajno čuli za Faraona i odgovor je bio potvrdan. Tu ima i tinejdžera, ali i djece od 10 godina!

Već u prvim kadrovima spota se vidi “ikona” na kojoj je Faraon sa vampirskim zubima, u jednoj ruci drži vejp u drugoj igračkicu “Hello Kitty” uz natpis: “Sveti tatica” i “Faraon”, a ispred, leđima okrenuta, kleči i moli se ženska osoba, po izgledu i glasu jako mlada.

“Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?”

Numera počinje krajnje uznemirujućim dijalogom u kome se djevojčica obraća ikoni sa njegovim likom riječima: “Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?”, na šta on odgovara “Naravno dušo”.

Potom je ide scena gdje djevojka leži u polju, on je drži rukom preko usta i mazi je povremeno, dok joj na butini treća osoba ispisuje “Sveti tatica” i “Faraon”.

U daljem toku pjesme, izvođač sa crnim sočivima u očima, direktno komanduje djevojci da sedne, uz ponižavajuće instrukcije: “Glava dole, oči gore, jezik napolje”, dok se kroz cijelu numeru ponavlja fraza “Yes, daddy” (Da, tatice).

U skandaloznim dijelovima teksta Faraon repuje: “Nema ni 18, a hoće da se treska / Ima sliku lične, mora da je neka greška / Stalno piše ah, ah prazna joj je sveska / Kaže ništa ne uči, a kod mene sve zna.”

Inače, ispod spota, Faraon piše: “Spot i pjesma ne ismijavaju vjeru. Nigdje nije prikazan Isus ili Bog. Svakome neka sudi Bog po zasluzi i kakav si čovjek”.

“Nadležni ograni da reaguju”

Povodom ovog stravičnog slučaja, za Blic se oglasio Zaštitnik građana, koji je poručio da sadržaji koji su dostupni djeci putem digitalnih platformi nose posebnu odgovornost.