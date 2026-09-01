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Folksvagen predlaže zatvaranje četiri fabrike do 2034. godine

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01.09.2026 16:24

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"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета
Foto: Pexel/Altamart

Uprava njemačkog proizvođača automobila "Folksvagen" planira da predloži obustavljanje proizvodnje u četiri fabrike u Njemačkoj u periodu od 2031. do 2034. godine, objavio je njemački list za poslovanje i ekonomiju "Virtšafts vohe".

"Planirano je da fabrike u Emdenu i Cvikauu obustave proizvodnju 2031. godine, zatim u Hanoveru 2032. godine, a konačno će pogon u Nekarzulmu obustaviti rad 2034. godine", navodi list, pozivajući se na dokument Nadzornog odbora kompanije.

Sastanak Nadzornog odbora "Folksvagena" zakazan je za petak, 4. septembar, prenosi Srna.

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Tagovi :

Folksvagen

Njemačka

fabrika

Automobil

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На овој фотографији од 13. априла 2018. године, лого Фолксвагена је испред зграде компаније у Волфсбургу, у Њемачкој.

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