Folksvagen predlaže zatvaranje četiri fabrike do 2034. godine

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Uprava njemačkog proizvođača automobila "Folksvagen" planira da predloži obustavljanje proizvodnje u četiri fabrike u Njemačkoj u periodu od 2031. do 2034. godine, objavio je njemački list za poslovanje i ekonomiju "Virtšafts vohe".
"Planirano je da fabrike u Emdenu i Cvikauu obustave proizvodnju 2031. godine, zatim u Hanoveru 2032. godine, a konačno će pogon u Nekarzulmu obustaviti rad 2034. godine", navodi list, pozivajući se na dokument Nadzornog odbora kompanije.
Sastanak Nadzornog odbora "Folksvagena" zakazan je za petak, 4. septembar, prenosi Srna.
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