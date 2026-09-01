Folksvagen predlaže zatvaranje četiri fabrike do 2034. godine

Uprava njemačkog proizvođača automobila "Folksvagen" planira da predloži obustavljanje proizvodnje u četiri fabrike u Njemačkoj u periodu od 2031. do 2034. godine, objavio je njemački list za poslovanje i ekonomiju "Virtšafts vohe".

"Planirano je da fabrike u Emdenu i Cvikauu obustave proizvodnju 2031. godine, zatim u Hanoveru 2032. godine, a konačno će pogon u Nekarzulmu obustaviti rad 2034. godine", navodi list, pozivajući se na dokument Nadzornog odbora kompanije.

Sastanak Nadzornog odbora "Folksvagena" zakazan je za petak, 4. septembar, prenosi Srna.