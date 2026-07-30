Njemački giganti zatvaraju pogone u Kini, a Kinezi otvaraju fabrike u Evropi

Njemački automobilski giganti gube višedecenijsku dominaciju na kineskom tržištu i drastično smanjuju proizvodne kapacitete. Zbog naglog pada potražnje, fabrike Folksvagena (Volkswagen), Mercedesa i BMV-a u Kini radiće sa manje od polovine kapaciteta, dok kineski brendovi istovremeno pokreću masovnu proizvodnju u Evropi.

Podaci analitičke kuće „Mobiliti global“ (Mobility Global) pokazuju da će iskorišćenost njemačkih pogona u Kini ove godine pasti na svega 46 odsto. To je drastičan pad u odnosu na 2010. godinu, kada su ove fabrike radile punim kapacitetom.

Kineski vozači sve češće biraju domaće modele sa naprednijim softverom i bržim punjenjem. Domaći električni automobili i hibridi nude više opreme za znatno manje novca.

To se direktno odrazilo na poslovanje evropskih brendova. Prodaja kompanije Mercedes-Benc u Kini pala je za 30 odsto u drugom kvartalu, dok BMV bilježi negativan trend treću godinu zaredom.

Zatvaranje pogona i otpuštanje radnika

Folksvagen je prvi povukao radikalne poteze i zatvorio fabriku u Nanđingu, kojom je upravljao sa kompanijom SAIC. Pogon u Urumćiju je prodat, čime je njemački koncern smanjio proizvodni kapacitet u Kini za 1,5 miliona vozila, a broj radnika sa 90.000 na 70.000.

BMV i Mercedes za sada ne najavljuju zatvaranje fabrika, ali ubrzano mijenjaju smjene i prilagođavaju obim proizvodnje. Pad potražnje pogađa i kineske proizvođače na domaćem tržištu, gdje je ukupna iskorišćenost kapaciteta pala na 55 odsto.

Ipak, kineske kompanije pronašle su izlaz iz problema izvan svojih granica. Prognoze pokazuju da će Kina ove godine izvesti blizu 10 miliona vozila, nakon što je mjesečni izvoz u junu prvi put premašio milion jedinica.

Kineska industrijska invazija na Evropu

Umjesto da se oslanjaju isključivo na izvoz, brendovi poput BID-a (BYD), Čerija (Chery) i Džilija (Geely) otvaraju sopstvene fabrike širom Evrope. Na taj način izbjegavaju visoke carine i smanjuju političke rizike u poslovanju.

BID pokreće proizvodnju u Mađarskoj krajem ove godine, dok Čeri preuzima bivši Nisanov pogon u Barseloni. Džili se priprema da od 2028. godine sklapa električne terence u nekadašnjoj Fordovoj fabrici u Valensiji.

Kineski proizvođači na ovaj način rješavaju problem viška proizvodnih kapaciteta na domaćem tržištu i direktno zauzimaju prostor koji evropska automobilska industrija više ne može da održi.

(Telegraf)