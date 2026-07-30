Broj poginulih u Japanu porastao na 34

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u zemljotresu koji se dogodio u japanskoj prefekturi Kumamoto porastao je na 34, saopštile su pokrajinske vlasti.
Bi-Bi-Si navodi da spasioci i dalje tragaju za preživjelima, nakon što je zemljotres magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio Kumamoto u utorak, 28. jula.
Hiljade raseljenih usljed zemljotresa smještene su u centre za evakuaciju.
Procjenjuje se da se u centrima nalazi oko 9.000 ljudi, a da je oko 30.000 domaćinstava i dalje bez struje, prenosi Srna.
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