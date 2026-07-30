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Broj poginulih u Japanu porastao na 34

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 11:22

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Стамбена зграда оштећена у земљотресу види се у Хикавију, на југу Јапана, у четвртак, 30. јула 2026. године, два дана након што је земљотрес погодио ово подручје.
Foto: Tanjug/AP Photo/Hiro Komae

Broj poginulih u zemljotresu koji se dogodio u japanskoj prefekturi Kumamoto porastao je na 34, saopštile su pokrajinske vlasti.

Bi-Bi-Si navodi da spasioci i dalje tragaju za preživjelima, nakon što je zemljotres magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio Kumamoto u utorak, 28. jula.

Hiljade raseljenih usljed zemljotresa smještene su u centre za evakuaciju.

Procjenjuje se da se u centrima nalazi oko 9.000 ljudi, a da je oko 30.000 domaćinstava i dalje bez struje, prenosi Srna.

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Japan

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poginuli i nestali

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