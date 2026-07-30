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Šokantan slučaj u Banjaluci: Ženu i dijete držali zatočene u stanu!

Autor:

Ognjen Matavulj
30.07.2026 12:07

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Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je Almina Đinu iz Travnika i ženu J.J. iz Banjaluke zbog sumnje da su više od mjesec dana protivpravno u stanu držali ženu i maloljetno dijete iz Prijedora, dovodeći ih u zabludu pričom o zaposlenju u inostranstvu.

U PU Banjaluka navode da su oboje uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična djela protivpravno lišenje slobode i prevara.

”Operativnim radom na terenu policijski službenici su došli do saznanja da se u stanu u Banjaluci, protiv svoje volje nalaze dvije osobe iz Prijedora”, saopštila je PU Banjaluka.

Držani protiv svoje volje

Dodaju da su preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji i na osnovu prikupljenih saznanja, policijski službenici su identifikovali osumnjičene.

”Utvrđeno je da su osumnjičeni od 20. juna do 29. jula protivpravno držali u stanu i ograničavali slobodu kretanja ženi i malodobnom djetetu, te su istu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, kojom prilikom su od iste u više navrata uzeli novac u određenom iznosu”, navode u policiji.

Žena i dijete pronađeni i oslobođeni

Dodaju da su zahvaljujući postupanju policije oštećena žena i dijete su pronađeni i oslobođeni iz objekta, u kojem su držani protiv svoje volje.

”Po naredbu suda izvršen je pretres stana, prostorija i vozila koje koriste osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela”, navode u policiji.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti sprovedeni u tužilaštvo uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Osumnjičeni Đino i ranije je dovođen u vezu sa prevarama.

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Tagovi :

protivpravno lišenje slobode

prevara

Banjaluka

Prijedor

hapšenje

PU Banjaluka

Almin Đino

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