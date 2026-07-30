Pucnjave, ubistva i pokušaji likvidacija: Šta se dešava sa bezbjednošću u Sarajevu?

Muškarac ranjen u nogu, napadač u bijegu. Sukob četiri osobe, policija traga za muškarcem zbog pokušaja ubistva. Uhapšen 43-godišnjak zbog ubistva dvije osobe. Pucnjava na Baščaršiji u blizini ugostiteljskih objekata. Ovo su vijesti koje obilježavaju jul u Sarajevu.

Od početka godine zabilježeno je deset incidenata koji su uključivali pucnjavu, a prema statističkim podacima MUP-a u prvih pet mjeseci evidentirano je šest pokušaja ubistva. Poređenja radi, za 2025. godinu evidentirano je 12 pokušaja ubistava. Drugim riječima, za samo pet mjeseci ove godine registrovana je polovina osnovnog broja pokušaja ubistava iz čitave prethodne godine

Sinoć na najprometnijem mjestu u Sarajevu ponovo pucnjava. U pola sam naveče, na Baščaršiji u blizini brojnih ugostiteljskih objekata došlo je do pucnjave. Čitava situacija izazvala je paniku među gostima, brojnim prolaznicima i turistima.

Nema informacija da je osumnjičeni uhapšen. Sve ovo poteže priču o bezbjednosti u Sarajevu.

Od 2022. godine do kraja 2025. policija je evidentirala čak 22 ubistva i najmanje 37 pokušaja ubistva. Ono što posebno zabrinjava je upotreba vatrenog oružja u obračunima. Dodatno uznemiruje činjenica što se obračuni dešavaju na ulicama bez obzira na doba dana.

Nasilje nije samo ulični kriminal

Bezbjednosna slika ne može se svesti samo na pucnjave i obračune na ulicama. U prvom tromjesečju 2026. godine policija je evidentirala 150 krivičnih djela nasilja u porodici, što je 76 djela ili 102,7 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Najviše ovih krivičnih djela registrovano je na području Ilidže: 41, zatim Novog Grada: 33, Novog Sarajeva: 21, Centra: 20 i Starog Grada: 17.

Ovi podaci pokazuju da se pitanje bezbjednosti ne odnosi samo na javne prostore, ugostiteljske objekte i saobraćajnice, već i na porodične domove.