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Sve vrvi od policije, blokirana ulica u Sarajevu nakon pucnjave

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 20:44

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Полицајци блокирали улицу након пуцњаве на Башчаршији.
Foto: Klix video/Screenshot

Večeras u 19.25 časova na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk ispred brojnih ugostiteljskih objekata i trgovina.

To je izazvalo paniku među gostima, brojnim prolaznicima i turistima.

Ulica je blokirana za prolaz, a policijski službenici osiguravaju mjesto pucnjave.

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Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih osoba niti da li je policija uhapsila osobu koja je pucala iz oružja.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a KS su za Kliks rekli da su policijski službenici upućeni na lokaciju i da će više informacija biti poznato uskoro.

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Sarajevo

Pucnjava

pucnjava na Baščaršiji

MUP Kanton Sarajevo

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