Sve vrvi od policije, blokirana ulica u Sarajevu nakon pucnjave

Autor:ATV redakcija
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Večeras u 19.25 časova na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk ispred brojnih ugostiteljskih objekata i trgovina.
To je izazvalo paniku među gostima, brojnim prolaznicima i turistima.
Ulica je blokirana za prolaz, a policijski službenici osiguravaju mjesto pucnjave.
Hronika
Pucnjava na Baščaršiji, ispaljeno više metaka
Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih osoba niti da li je policija uhapsila osobu koja je pucala iz oružja.
Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a KS su za Kliks rekli da su policijski službenici upućeni na lokaciju i da će više informacija biti poznato uskoro.
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