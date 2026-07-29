Skelet nestalog muškarca nakon 25 godina pronađen u bunaru

Ostaci nestalog Britanca Entonija Rikarda pronađeni su na dnu bunara više od 25 godina nakon njegovog nestanka.

Skelet Entonija Rikarda otkriven je 19. maja u bunaru koji se nalazi u kući koju je dijelio sa svojom partnerkom Heder Komins u Bretanji.

Ona je osumnjičena za njegovo ubistvo i nalazi se u pritvoru dok je francuska policija pokrenula zvaničnu istragu o smrti gospodina Rikarda.

Britanski otac je nestao 2001. godine ubrzo nakon što se preselio u Francusku sa svojom partnerkom i njihovo dvoje djece.

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Meri Rikard, njegova kćerka iz prethodne veze koja je ostala u Velikoj Britaniji, od tada je tragala za svojim ocem.

Prijavila je njegov nestanak u vrijeme njegovog nestanka, iako joj je maćeha Heder rekla da je Rikard napustio kuću bez ikakvog objašnjenja.

Iako je istraga pokrenuta u vrijeme nestanka Rikarda, vlasti nisu postigle nikakav napredak nekoliko godina.

U oktobru prošle godine, Meri je pokrenula novu žalbu, zahtijevajući ponovno otvaranje istrage.

Mjesec kasnije, vlasti su počele da istražuju nestanak gospodina Rikarda i vrlo brzo je sumnja pala na njegovu partnerku Heder.

Potraga je kulminirala u maju kada su otkriveni Entonijevi skeletni ostaci.

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Heder, koja sada ima 56 godina, ovog mjeseca je optužena za ubistvo i stavljena je u pritvor.

Prema izvještajima francuskih medija, sin para, koji je opisao svog oca kao nasilnog alkoholičara, rekao je istražiocima da je njegova majka priznala da je ubila Entonija.

Rekao je da mu je Heder rekla da je pucala u njegovog oca nakon svađe u kojoj je Entoni usmjerio pištolj u nju, prije nego što je ona okrenula oružje prema njemu, objavio je francuski list "La Depeš".

Ona je potom navodno sakrila tijelo u bunar uz pomoć njenog oca, koji je takođe optužen.

Istražioci su rekli da je DNK analiza pokazala da je riječ o Rikardu.

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Heder je tražila kauciju jer radi u industrijskoj pekari, tvrdeći da se "nikada neće vratiti u Englesku" i da ne postoji rizik od bjekstva. Zahtjev je odbijen.

Kćerka Meri je reagovala na vijest objavom na društvenim mrežama, napisavši: "Pravda će biti zadovoljena!!!".

"Uvijek ću biti kćerka svog oca i to se nikada ne može promijeniti! Nedostajaće mi svaki dan do dana kada se ponovo budemo sreli!", dodala je, prenosi "Dejli Mejl".