Trag mirisa otkrio užas: Namamio ženu u zgradu strave, pa je "spakovao" u kofer

Tijelo tridesetosmogodišnje Elizabet-Džejn Ros pronađeno je u koferu u napuštenoj zgradi u Atini, a zbog sumnje na ubistvo u istragu se uključio i Interpol.

Mračno otkriće dogodilo se u atinskom naselju Kipseli, u ulici Evelpidon, kada je beskućnik prateći neprijatan miris ušao u zgradu koja je napuštena više od dvije godine. U jednoj od prostorija pronašao je kofer sa posmrtnim ostacima. Prema procjenama istražioca, nesrećna žena je bila mrtva oko osam dana prije nego što je pronađena.

Policija u prvi mah nije mogla da identifikuje žrtvu jer kod sebe nije imala lična dokumenta. Identitet je zvanično potvrđen tek nakon što je Interpol obavijestio grčke vlasti da DNK profil odgovara Elizabet-Džejn Ros, rodom iz Škotske.

Utvrđeno je da je u Grčku doputovala 29. juna preko Kipra, nakon boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako na tijelu nije bilo vidljivih rana niti jasnih znakova borbe, portparolka grčke policije Konstantina Dimoglidu potvrdila je da se slučaj tretira kao krivično djelo zbog načina na koji je tijelo odloženo. Grčki oficiri navode da je ovo slučaj bez presedana u istoriji grčko-britanskih odnosa.

Sumnja se da je žrtvu na ovu lokaciju namamio beskućnik, a policija trenutno pretražuje lokalne hotele i analizira njene posljednje kontakte kako bi se rasvijetlile okolnosti ove tragedije.

O ovom događaju obaviješteni su britanska ambasada i porodica nastradale u Škotskoj, kojoj tamošnja policija pruža podršku, dok se u narednim danima očekuju zvanični rezultati obdukcije, prenosi The Sun.