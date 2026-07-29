Logo

Trag mirisa otkrio užas: Namamio ženu u zgradu strave, pa je "spakovao" u kofer

Autor:

Milena Grubor
29.07.2026 20:53

Komentari:

0
Кофер
Foto: pexels/Gu Ko

Tijelo tridesetosmogodišnje Elizabet-Džejn Ros pronađeno je u koferu u napuštenoj zgradi u Atini, a zbog sumnje na ubistvo u istragu se uključio i Interpol.

Mračno otkriće dogodilo se u atinskom naselju Kipseli, u ulici Evelpidon, kada je beskućnik prateći neprijatan miris ušao u zgradu koja je napuštena više od dvije godine. U jednoj od prostorija pronašao je kofer sa posmrtnim ostacima. Prema procjenama istražioca, nesrećna žena je bila mrtva oko osam dana prije nego što je pronađena.

Policija u prvi mah nije mogla da identifikuje žrtvu jer kod sebe nije imala lična dokumenta. Identitet je zvanično potvrđen tek nakon što je Interpol obavijestio grčke vlasti da DNK profil odgovara Elizabet-Džejn Ros, rodom iz Škotske.

Utvrđeno je da je u Grčku doputovala 29. juna preko Kipra, nakon boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako na tijelu nije bilo vidljivih rana niti jasnih znakova borbe, portparolka grčke policije Konstantina Dimoglidu potvrdila je da se slučaj tretira kao krivično djelo zbog načina na koji je tijelo odloženo. Grčki oficiri navode da je ovo slučaj bez presedana u istoriji grčko-britanskih odnosa.

Sumnja se da je žrtvu na ovu lokaciju namamio beskućnik, a policija trenutno pretražuje lokalne hotele i analizira njene posljednje kontakte kako bi se rasvijetlile okolnosti ove tragedije.

O ovom događaju obaviješteni su britanska ambasada i porodica nastradale u Škotskoj, kojoj tamošnja policija pruža podršku, dok se u narednim danima očekuju zvanični rezultati obdukcije, prenosi The Sun.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

istraga

Atina

Detalji ubistva

Komentari (0)

Pročitajte više

Полицајци блокирали улицу након пуцњаве на Башчаршији.

Hronika

Sve vrvi od policije, blokirana ulica u Sarajevu nakon pucnjave

2 h

0
Сладић објаснио зашто данашњих 40 степени није као оних 40 у јуну

Društvo

Sladić objasnio zašto današnjih 40 stepeni nije kao onih 40 u junu

2 h

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.

Društvo

Rajaner obustavlja letove prema bh. aerodromu

2 h

0
Злато

Ekonomija

Kraj zlatnog buma? Analitičari snizili prognoze, kamate ruše cijenu

2 h

0

Više iz rubrike

Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.

Svijet

U borbi sa požarima stradao još jedan vatrogasac

2 h

0
Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.

Svijet

Osa izazvala udes, šteta ogromna

3 h

0
Вера Питулић

Svijet

Otkriveni jezivi detalji ubistva Srpskinje Vere u Teksasu

3 h

0
Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру

Svijet

Nakon svađe zapalio suprugu, pa je polivao vodom da ugasi vatru

3 h

0

  • Najnovije

23

04

Predmeti koje svi guramo na tavan mogu nam donijeti ozbiljne pare

22

53

Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

22

44

Predomislila se, pa zapalila crkvu: Umjesto na medenom mjesecu, završila iza rešetaka

22

43

Šešir je neizostavni modni detalj ovog ljeta: Evo kako ga stilizovati

22

38

Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima