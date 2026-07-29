Sladić objasnio zašto današnjih 40 stepeni nije kao onih 40 u junu

Meteorolog Nedim Sladić oglasio se na društvenim mrežama, gdje je pojasnio zbog čega se aktuelni toplotni talas doživljava drugačije u odnosu na onaj iz juna, uprkos gotovo identičnim temperaturama vazduha.

Kako je naveo, ključna razlika između dva toplotna talasa jeste sadržaj relativne vlage u vazduhu, odnosno znatno niža temperatura rosišta, zbog čega je osjećaj sparine znatno manji.

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Sladić je to ilustrovao primjerom iz Mostara:

"29. juni 2026. godine: temperatura vazduha iznosila je 40,2 stepena Celzijusa, temperatura rosišta 23,3 stepena, dok je subjektivni osjećaj temperature u 13 časova bio čak 50,4 stepena. 29. juli 2026. godine: temperatura vazduha iznosila je 40,0 stepeni Celzijusa, temperatura rosišta svega 8,7 stepeni, uz subjektivni osjećaj temperature od 40,7 stepeni", naveo je Sladić i dodatno pojasnio:

"Razlika, narodnim jezikom i žargonski, je ta što je u junu sve ličilo na ‘pretis lonac i saunu’, a sada na ‘rernu s ventilatorom’".

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Istakao je da će aktuelni toplotni talas biti dugotrajan, ali da je zbog znatno manjeg osjećaja sparine vrućina tokom dana podnošljivija i da se tijelo lakše hladi.

Ipak, upozorio je da visoke temperature nisu bezopasne te da ih ne treba potcijeniti, prenosi "N1".